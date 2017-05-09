Участие в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18 примут 32 клуба, победитель получит €1 млн
МОСКВА, 9 мая —
Р-Спорт. Участие в баскетбольной Лиге чемпионов в сезоне-2017/18 примут 32 команды, победитель получит 1 миллион евро, сообщается на официальном сайте турнира.
Руководство турнира внесло ряд изменений в правила, которые вступят в силу со следующего сезона. Так, было сокращено количество участников с 40 до 32 команд. Прямую путевку в «регулярку» получат 24 команды, еще восемь участников определятся по итогам квалификации, которая стартует 19 сентября. Регулярный сезон (4 группы по 8 команд) начнется 10 октября, а «Финал четырех» состоится
Кроме того, было принято решение удвоить призовые для победителя, который теперь получит 1 миллион евро.
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