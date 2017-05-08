Баскетболист УНИКСа Лэнгфорд получил награду самому результативному игроку Евролиги
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Защитник российского УНИКСа Кит Лэнгфорд получил награду самому результативному баскетболисту нынешнего сезона Евролиги. Об этом сообщает
пресс-служба турнира.
Лэнгфорд в текущем сезоне в среднем за игру набирал 21,75 очка. Данный результат является вторым с 2004 года, когда была учреждена данная награда. 33-летний американец завоевывал награду в 2014 году, он стал вторым баскетболистом, получавшим этот приз более одного раза.
В сезоне-2016/17 казанский клуб занял предпоследнее, 15-е место в регулярном чемпионате Евролиги и не смог пробиться в
Лэнгфорд перешел в УНИКС в 2014 году из итальянского «Милана». Ранее он выступал за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио», российские «Химки».
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