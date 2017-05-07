«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и сравнял счёт в серии
В Краснодаре состоялся второй матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом, по итогам которого победу одержали хозяева площадки со счётом 92:76 (Счёт в серии 1−1).
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На большой перерыв игроки «Локо» ушли, ведя в счёте «+12», а во второй половине довели счёт до разгромного.
Самым результативным игроком матча стал защитник краснодарской команды Тэйлор Рочести, на счету которого 26 очков, 2 подбора и 1 передача.
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