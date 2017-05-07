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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29673127/
7 мая 2017, 20:06 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и сравнял счёт в серии

В Краснодаре состоялся второй матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом, по итогам которого победу одержали хозяева площадки со счётом 92:76 (Счёт в серии 1−1).

В Краснодаре состоялся второй матч четвертьфинальной серии Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> между Локомотивом-Кубань и <span class=error>УНИКСом</span> по итогам которого победу одержали хозяева площадки со счётом 92:76 (Счёт в серии 1−1). Увеличить
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На большой перерыв игроки «Локо» ушли, ведя в счёте «+12», а во второй половине довели счёт до разгромного.

Самым результативным игроком матча стал защитник краснодарской команды Тэйлор Рочести, на счету которого 26 очков, 2 подбора и 1 передача.
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