«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и сравнял счёт в серии

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На большой перерыв игроки «Локо» ушли, ведя в счёте «+12», а во второй половине довели счёт до разгромного.

Самым результативным игроком матча стал защитник краснодарской команды Тэйлор Рочести, на счету которого 26 очков, 2 подбора и 1 передача.