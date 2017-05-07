Пешеходный переход. ЦСКА размялся на «Астане» перед решающими матчами

Столичный регион прощается с большим баскетболом до последней недели весны. Вслед за «Химками» стратегическое преимущество в своей серии захватил ЦСКА. И если противостояние третьей и шестой команд Единой лиги ещё несло в себе хоть какую-то интригу, то искать её в играх ЦСКА и «Астаны» было попросту бессмысленно. Разве что имелась возможность потешить своё самолюбие и попытаться предсказать итоговую разницу в каждом из матчей.

В первом из них она составила 23 очка (77:54). И это притом, что «армейцы» реализовали немыслимые для себя 38% бросков с игры, Нандо де Коло провёл на площадке чуть более 20 минут, а каждый резервист — не менее 10. Теодосичу, разумеется, был предоставлен отдых. Из всего этого набора «Астана» смогла выжать 2,5 минуты конкурентного баскетбола, после чего ЦСКА убежал от соперника на несколько километров уже в первой четверти (29:9) и больше не оглядывался назад.

Дебют второй игры подарил куда большее количество эмоций как игрокам «Астаны», так и Димитрису Итудису. Последний буквально взлетел со своего места, увидев, как его команда пропустила рывок 8−0. Первым о не самой лестной оценке своей игры узнал Андрей Воронцевич, хотя в первом тайм-ауте необходимая информация была донесена до каждого из «армейцев». Небольшой взбучки сполна хватило, чтобы «закрыть» гостей на 4,5 минуты, для которых преимущество в 5 очков вполне может стать самым большим в серии.

Впрочем, казахстанцам и отдельно Илиасу Папатеодору стоит отдать должное — в первой половине они старались успевать за соперником на каждом квадратном метре и в некоторых моментах даже заставляли Итудиса демонстрировать свою фирменную позу. Однако всё это было лишь необходимым фасадом. Греческий наставник «армейцев», разумеется, не собирался терять возможности раскрутить барабан ротации, и запрос трибун на появление на паркете Михаила Кулагина довольно быстро был удовлетворён.

В первой половине на площадке у «армейцев» не появлялся только старший из братьев Кулагиных, а очков не набрал лишь Виктор Хряпа. Капитан ЦСКА отметился в других категориях: собрал несколько подборов, отдал результативную передачу и совершил один перехват. Впрочем, личная статистика — последнее, что интересовало москвичей, которые разбежались перед большим перерывом и создали вполне комфортный 13-очковый отрыв, даже особо не переключая скоростей — 45:32.

Ускорения «армейцам» не потребовалось и после 15-минутной передышки. Игра по-прежнему была разбита на эпизоды, и лишь в некоторых из них гостям по-настоящему удавалось разбудить всех присутствующих в УСК ЦСКА. Куда больший восторг вызвало объявление диктора о разгромной победе (10:1) дружины Олега Знарка в матче с Италией.

Самым заинтересованным лицом в составе «Астаны» выглядел Роберт Лоури, ставший в итоге самым результативным игроком встречи (19). Американскому защитнику даже удался трюк с набором 5 очков за несколько секунд. В остальном игра не отходила от легко предугадываемого сценария, в котором был чётко прописан разрыв около 15−20 очков. Итоговый результат как раз уместился в привычный диапазон — 94:74.

После короткого общекомандного разговора в раздевалке ЦСКА можно было посмотреть прямую трансляцию второго матча «Локомотива» и УНИКСа. Наибольший интерес кто-то из потенциальных соперников вызвал у Виталия Фридзона, который даже попросил немного изменить место проведения флэш-интервью с Кайлом Хайнсом. Центровой «армейцев» отдал должное как «Астане», так и парням, параллельно выяснявшим отношения в Краснодаре.

«Несмотря на итоговый результат этих двух матчей, “Астана” смотрелась неплохо и не сдавалась. Конечно, сейчас мы держим в уме куда более высокие цели, чем победа в этой серии. Будет здорово, если мы уложимся в три матча и получим максимально возможный отдых перед “Финалом четырёх” Евролиги. Вне зависимости от следующего соперника нам будет тяжело в полуфинале Единой лиги. У нас было два сложных матча с “Локомотивом”, а с УНИКСом мы вовсе встречались четырежды. Это две очень хорошие команды», — отметил Хайнс.

Аарон Джексон, ещё недавно задувавший свечи (защитник накануне отпраздновал 31-й день рождения), уже стоял с пакетом, приложенным к повреждённому глазу. Назвав игровой эпизод типичным пустяком, Джек (прозвище Аарона) поделился своими мыслями относительно ближайшего «армейского» будущего.

«Мы серьёзно относимся к “Астане” и хотим закончить эту серию в трёх матчах, чтобы получить дополнительное время для подготовки к “Олимпиакосу”. Завершить серию в трёх матчах, не выпадать из ритма и оставаться здоровыми — вот наши цели на ближайшее будущее. Мы пока ещё не говорили о “Финале четырёх”, потому что сейчас полностью сфокусированы на этой серии. Я бы соврал, если бы сказал, что сам не думаю об этом. На самом деле я просто не могу дождаться этих матчей. Хотелось бы испытать те же эмоции, что были в прошлом году после победы в Берлине», — признался Джексон.

Попытаться глубже пробраться в сознание игроков ЦСКА перед важнейшими матчами в европейском сезоне можно будет уже на завтрашнем медиадне. Сомнений в том, что парни Итудиса досрочно завершат очередную четвертьфинальную серию в Единой лиге, ни у кого не возникает.