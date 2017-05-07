«Астана» снова проиграла ЦСКА в плей-офф ВТБ
Сегодня в Москве «Астана» во втором матче
плей-офф ВТБ сыграла с ЦСКА, сообщает Sports.kz.
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«Астана» уступала хозяевам паркета на протяжении всей игры и только в четвертом периоде силы команд были примерно равны.
10 мая на домашнем паркете в третьем матче
Баскетбол. Лига ВТБ.
ЦСКА — «Астана» 94:74 (22:16, 23:16, 25:19, 24:23).
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