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7 мая 2017, 16:06 | Баскетбол: Еврокубки | Sports.kz

«Астана» снова проиграла ЦСКА в плей-офф ВТБ

Сегодня в Москве «Астана» во втором матче плей-офф ВТБ сыграла с ЦСКА, сообщает Sports.kz.

Сегодня в Москве <span class=error>Астана</span> во втором матче <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>ВТБ</span> сыграла с ЦСКА сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Астана» уступала хозяевам паркета на протяжении всей игры и только в четвертом периоде силы команд были примерно равны.

10 мая на домашнем паркете в третьем матче плей-офф ВТБ «Астана» сыграет с московским ЦСКА.

Баскетбол. Лига ВТБ. Плей-офф. Вторая игра
ЦСКА — «Астана» 94:74 (22:16, 23:16, 25:19, 24:23).

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