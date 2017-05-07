«Астана» снова проиграла ЦСКА в плей-офф ВТБ

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«Астана» уступала хозяевам паркета на протяжении всей игры и только в четвертом периоде силы команд были примерно равны.



10 мая на домашнем паркете в третьем матче плей-офф ВТБ «Астана» сыграет с московским ЦСКА.



Баскетбол. Лига ВТБ. Плей-офф. Вторая игра

ЦСКА — «Астана» 94:74 (22:16, 23:16, 25:19, 24:23).