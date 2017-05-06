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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29666400/
6 мая 2017, 18:41 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Зенит» разгромил ВЭФ и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

«Зенит» добыл разгромную выездную победу над рижским ВЭФ в третьем поединке четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ, оформив таким образом выход в полуфинал турнира.

Зенит добыл разгромную выездную победу над рижским <span class=error>ВЭФ</span> в третьем поединке четвертьфинальной серии Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> оформив таким образом выход в полуфинал турнира. Увеличить
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Со старта поединка гости взяли инициативу в свои руки и не упускали её до финальной сирены. К большому перерыву подопечные Василия Карасёва вели с разницей в 18 очков. В дальнейшем ход игры не менялся, в конечном итоге «Зенит» разгромил соперников со счётом — 92:51.

Лучшим в составе победителей стал Кайл Лэндри, набравший 20 очков. У ВЭФа по 10 очков в активе Мартинса Мейерса и Алекса Гордона.
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