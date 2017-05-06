Столичный «Будивельник» в десятый раз стал чемпионом украинской Суперлиги по баскетболу

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Субботний матч прошел с полным преимуществом киевской команды, которая вела в счете с первых минут и не упустила инициативу до финальной сирены.

Худшие опасения фанатов «Будивельника» не оправдались. Генри Дугат, который получил травму в третьем матче, вышел в старте, однако повреждение, похоже, давало о себе знать — американец был не так эффективен в атаке.

Несмотря на это, киевляне быстро получили преимущество: гости атаковали со всех дистанций с высоким процентом и доминировали на щитах. Добавим к этому агрессивный защиту и получим уверенное преимущество «Будивельника» в первой половине.

«Химик» прежде всего слабо сыграл в защите, пропустив за половину 43 очка. Хозяева не справлялись с киевлянами, которые часто обыгрывали оппонентов один в один. Команда Степановского уже традиционно плохо выглядела в первой половине, со скрипом набирая очки. Единственным светлым пятном на чужой половине площадки для «Химика» стал Смит, который разбавил неудачное позиционное нападение своей индивидуальной игрой.

За первую половину хозяева реализовали всего 35% бросков с игры, забросив 1 из 12 (!) попыток из-за дуги. Как результат, на большой перерыв соперники ушли при «+16» для «Будивельника», а подытожил стартовые 20 минут игры Ди Джей Стефенс, вколотив космический постер-данк через Павлова.

Уже в самом начале третьей четверти «Будивельник» оформил очередной мощный рывок 11:2, в результате которого отрыв киевлян вырос до катастрофических для «Химика» 25 очков. Продолжали тащить гостей в атаке американские легионеры, которые, похоже, были серьезно настроены закрыть серию в Южном. Разобраться с ошибками в защите хозяевам так и не удалось, более того «Будивельник» за третью четверть набрал рекордные для этого матча 27 очков.

Сократить отставание подопечные Степановского сумели лишь в заключительной четверти, когда начали играть более раскованно. Хозяева значительно улучшили процент дальних попаданий и в целом стабилизировали игру на обеих сторонах площадки. «Химик» не был бы «Химиком», если бы не оформил очередной камбэк. На этот раз южненцы включились в четвертой десятиминутке, по ходу которой хозяева сумели сократить отставание с 25 до 8 очков. «Будивельник» явно поверил в победу слишком рано, однако отрыв, полученный столичным клубом после третьей четверти, стал в этом матче определяющим.

«Будивельник» довел четвертый матч до победы и выиграл серию со счетом 3:1, закрыв финальное противостояние в Южном.

«Будивельник» стал чемпионом Украины впервые с 2014 года.

Это десятый чемпионский титул киевлян за историю проведения независимой украинской Суперлиги.

Химик — Будивельник — 81:89 (9:17, 18:26, 21:27, 33:19).

Химик: Смит 23 + 6 передач + 4 подбора, Антипов 11, Конев 10, Беликов 9, Петров 8.

Будивельник: Стефенс 21 + 5 подборов, Дугат 19 + 6 подборов, Отверченко 12, Филдс 12 + 7 передач, Дроздов 9.

Счет в серии — 1:3.