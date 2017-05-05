Баскетболисты «Астаны» проиграли ЦСКА в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ

Соперником казахстанской команды стал московский ЦСКА, который занял первое место в регулярном чемпионате.

Первый матч команды провели сегодня, 5 мая, в столице России. Хозяева площадки одержали победу со счетом 77:54. Баскетболисты «Астаны» смогли выиграть лишь третью четверть.

Вторую встречу команды проведут 7 мая в Москве, а третью — 10 мая в Астане. Серия продлится до трех побед одной из команд.