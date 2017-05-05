ЦСКА обыграл «Астану» и открыл счёт в серии плей-офф, Фридзон набрал 18 очков
Московский ЦСКА одержал победу в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против БК «Астана».
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Уже в первой четверти вопрос о победителе был снят — команда Итудиса выиграла её с разницей в 20 очков.
К большому перерыву отрыв «армейцев» составил 24 балла. После большого перерыва гостям удалось одержать верх в третьем игровом отрезке, но влияния на итоговый результат это не оказало. Победа ЦСКА — 77:54.
Лучшим в составе победителей стал Виталий Фридзон, набравший 18 очков, у «Астаны» 15 очков на счету Усмана Крубалли.
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