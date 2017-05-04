Баскетбольный «Будивельник» обыграл на выезде «Химик» и вплотную приблизился к золоту Суперлиги
В Южном состоялась третья встреча золотой серии баскетбольной Суперлиги. Местный «Химик» принимал столичный клуб «Будивельник» и неожиданно уступил, открыв сопернику прямой путь к завоеванию чемпионства.
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Старт матча остался за киевлянами, которые вчистую переиграли соперника в атаке. Из 26 командных очков в первой четверти набрал ровно половину Стефенс, который реализовал 5 из 5 бросков с игры, 3 из которых были дальними. «Химик» кроме индивидуальных действий Смита в дебюте поединка ничего сопернику предложить не смог, получив «-11» перед первым перерывом, сообщает сайт fbu.ua.
По ходу второй четверти южненцы пытались догнать киевлян и нечто похожее на
Третья четверть наверняка разбудила не только СК «Олимп», но и весь город Южное. «Химик» устроил мощный рывок длиной в десятиминутку, которую хозяева завершили со счетом 21:9 в свою пользу. «Будивельник» лишь под занавес четверти сумел немного пополнить копилку набранными очками, а «Химик» не только догнал, но и опередил киевлян. Главными инициаторами камбэка стал американский дуэт Смит — Лав — первый атаковал с дистанции, а второй давил оппонентов возле кольца.
Решающую четверть соперники начали с серьезными кадровыми потерями: «Будивельник» остался без своего лидера Генри Дугата, который получил травму, а «Химик» без главного тренера Виталия Степановского, который получил второе техническое замечание и вынужден был покинуть площадку.
После идеальной третьей четверти довести дело до конца южненцы не сумели. «Химик» провалился в атаке, смазав практически все броски с игры. «Будивельнику» по такой игре оказалось достаточно небольшого всплеска активности от Филдса и очередного удачного отрезка от Стефенса, который оформил серию перехватов и превратил их в набранные баллы.
Таким образом, последнее слово в этом матче осталось за «Будивельником», который выиграл первый выездной матч и вышел вперед в серии — 2:1.
Четвертый матч серии соперники проведут 6 мая также в Южном. Начало в 14:00.
Химик — Будивельник — 67:74 (15:26, 23:23, 21:9, 8:16).
Химик: Смит 26 + 5 подборов + 8 потерь, Конев 13 + 6 подборов, Лав 9, Рябчук 8 Петров 5 + 11 подборов,
Будивельник: Стефенс 25 + 6 подборов, Филдс 13, Анисимов 11, Дугат 9, Отверченко 8.
Счет в серии — 1:2.
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