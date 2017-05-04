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ЦСКА ЗАМЫКАЕТ ТОП-10

— Неужели в городе с населением 16 миллионов человек у ЦСКА всего 7 тысяч преданных болельщиков? Мы — чемпионы Евролиги. Мы — первые в Единой лиге ВТБ. Мы сражаемся как черти и показываем хороший баскетбол. Что еще нужно, чтобы собрать полный зал? — крик души Димитриса Итудиса многих застал врасплох.

Наставника армейцев «сорвало» после первой игры четвертьфинальной серии против «Басконии». На трибуны «Мегаспорта» в тот день пришло 6986 человек. На второй матч собралось чуть больше — 8504. Затем, в Витории, на выезде, ЦСКА встречали более 11 000 фанатов. Но — уже не армейских.

Все плохо? На самом деле, нет. Вот сводная таблица средней посещаемости домашних матчей клубов Евролиги в нынешнем сезоне (без учета плей-офф).

ПОСЕЩАМОСТЬ ДОМА

Клуб Вместимость арены* Посещаемость.

1. Жальгирис 15552 11417.

2. Баскония 15504 11346.

3. Фенербахче 13059 11102.

4. Маккаби 11060 10888.

5. Панатинаикос 18989 10312.

6. Реал 15000 10293.

7. Црвена Звезда 25000 9817.

8. Милан 12700 9485.

9. Олимпиакос 11600 9039.

10. ЦСКА 13126 8365.

11. Бамберг 6300 6045.

12. Барселона 7585 4931.

13. Галатасарай 12270 4806.

14. Дарушафака 5240 4640.

15. Анадолу Эфес 12270 4598.

16. УНИКС 7482 3733.

* Вместимость главной арены команды. Некоторые матчи клубы проводили на площадках меньшей вместимости.

И сразу, для сравнения — посещаемость на выезде. На встречи с какими клубами активнее всего ходили болельщики других команд?

ПОСЕЩАМОСТЬ НА ВЫЕЗДЕ

Клуб Дома В гостях.

1. Барселона 4931 10487.

2. ЦСКА 8365 10007.

3. Олимпиакос 9039 9460.

4. Реал 10293 9358.

5. Фенербахче 11102 9119.

6. Галатасарай 4806 9058.

7. Панатинаикос 10312 8310.

8. Баскония 11346 8102.

9. Анадолу Эфес 4598 8001.

10. Маккаби 10888 7688.

11. Милан 9485 7525.

12. Црвена Звезда 9817 7523.

13. УНИКС 3733 7379.

14. Жальгирис 11417 7171.

15. Дарушафака 4640 7138.

16. Бамберг 6045 6920.

В первой табличке — все грустно. ЦСКА — лишь на 10-м месте. Средние цифры — на 3052 человека меньше, у лидера списка — «Жальгириса». УНИКС и вовсе последний — заполнять прекрасный казанский «Баскет-Холл» не удалось даже наполовину. Да что там — на выездные встречи с участием команды приходило почти вдвое больше людей, чем дома! ЦСКА же во второй таблице — на втором месте, уступая только «Барселоне» (и то — совсем чуть-чуть).

ЕСТЬ, КУДА РАСТИ

Впрочем, ситуация неоднозначная. Так, если сравнивать с прошлым сезоном, посещаемость домашних игр ЦСКА выросла на 13,3 процента. Это, кстати, лучший показатель в лиге. С полноценным переездом в «Мегаспорт» (год назад часть матчей Евролиги армейцы провели в родном УСК ЦСКА) ходить на матчи команды в среднем стало больше на 1063 человека. Сказалась и лучшая вместимость арены, и множество других ее преимуществ. Но все же аншлаг был лишь раз — против «Реала». Понятно, что Итудиса зацепило, когда даже на важнейшую встречу в четвертьфинале зрителей собралось не больше, чем на рядовые игры регулярки.

Учитывая, что сама «Баскония» — на втором месте по популярности среди своих фанатов!

Какие могут быть причины? Тут, как у любой медали, есть несколько сторон.

Болельщики даже с переездом на новую, современную арену, недовольны многим — дорогой и не всегда вкусной едой на фудкортах, платной парковкой, большим расстоянием между трибунами и самой площадкой. Кто-то кивает на слабую работу ведущего, скромное шоу и даже высокие цены на билеты. Кто-то просто не видит смысла ходить на матчи, результаты которых известны заранее (ЦСКА дома уступил лишь «Фенербахче», во встрече с большинством клубов Евролиги армейцы в любом считались явным фаворитом). Впрочем, последний довод — явно не про истинных фанатов.

Руководство клуба со многим несогласно.

— Посмотрите, что происходит в Афинах. Там невкусная еда, нет шоу, на трибунах — вообще курят, но почти каждый матч «Пао» собирает аншлаг! — парировал Андрей Ватутин.

Кто бывал на «ОАКА Арене» с президентом ЦСКА согласится. И мысль его, в целом, понятна. Важны не только условия, но и любовь болельщиков сама по себе. Их страсть и желание поддерживать команду независимо от наличия бесплатных парковок у зала, дешевых хот-догов в буфете или лазерной иллюминации перед стартовым спорным. В этом плане, надо признать, армейские фанаты своим коллегам из Испании, Греции, Сербии и Литвы серьезно уступают. Скромный «Бамберг» — далеко не топ-клуб Евролиги — всегда играет при полных трибунах (пусть и не самой большой арены). «Маккаби» 14 домашних игр из 15-ти в этом сезоне провел при абсолютном аншлаге! А визит ЦСКА к этим командам — вообще праздник. Простой факт — рекорд по посещаемости этого сезона установил матч как раз с участием армейцев (в Белграде, против «Црвены Звезды» — 18487 человек).

Тем не менее — с болельщиками надо работать. Как и со всем остальным. Прогресс ЦСКА очевиден. Но клубу есть, куда расти.

ЕСТЬ, НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ

А вот УНИКС… Здесь все печально. В 2003 году, когда в Казани только открылся «Баскет-Холл», трибуны регулярно заполнялись полностью — при том, что клуб до Евролиги еще и близко и не добрался. Сейчас же современную арену близ центра города (в котором, кстати, очень любят спорт!) посещают в среднем 3733 болельщика. И это — в главном турнире Европы! Даже визит ЦСКА не помог пробить отметку в 4000 фанатов, а рекорд сезона — поединок с «Барселоной» — при результате 5801 человек вызывает и смех, и слезы одновременно. Слабое выступление команды — не оправдание. «Милан», выдавший тот же результат в регулярке (8 побед, 22 поражения), собрал почти втрое больше поклонников (9485). «Маккаби» (10−20, 14-е место в общем зачете) за 5 домашних игр привлек столько же фанатов, сколько казанцы — за весь сезон. И тут нет другой причины подобного провала, кроме бездарной работы с болельщиками. Точнее — почти полного ее отсутствия на протяжении многих лет. Хочется верить, что выводы сделаны, и УНИКС оттолкнется ото дна. В конце концов, для кого еще играют команды, как не для зрителей?