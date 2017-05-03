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3 мая 2017, 22:34 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Зенит» обыграл ВЭФ и повёл в серии 2−0, Тулсон и Уайт набрали по 20 очков

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл рижский ВЭФ со счётом 79:74 во втором матче серии ¼ финала Единой лиги ВТБ.

<nobr>Санкт-петербургский</nobr> Зенит обыграл рижский <span class=error>ВЭФ</span> со счётом 79:74 во втором матче серии ¼ финала Единой лиги <span class=error>ВТБ</span>. Увеличить
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ВЭФ лучше начал матч и закончил первую четверть с отрывом «+8». Однако к большому перерыву «Зениту» удалось сравнять счёт, а в третьей четверти выйти вперёд. В заключительной четверти хозяева постоянно вели в счёте и уверенно довели матч до победы.

Результативнее всех в этой встрече сыграли американские легионеры «Зенита» Аарон Уайт и Райан Тулсон, которые набрали по 20 очков. У Марекса Мейериса из ВЭФа 18 очков.

Счёт в серии — 2−0 в пользу «Зенита».
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