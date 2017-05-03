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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29626594/
3 мая 2017, 10:39 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Спанулис установил рекорд плей-офф Евролиги, реализовав 17 трёхочковых за серию

Защитник «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис, реализовав два трёхочковых в пятом матче плей-офф Евролиги с «Анадолу Эфес», довёл их общее количество в серии до 17. Таким образом, он установил новый рекорд плей-офф турнира по этому показателю, превзойдя достижение атакующего защитника «Барселоны» Хуана Карлоса Наварро.

Защитник Олимпиакоса <span class=error>Вассилис</span> Спанулис реализовав два <span class=error>трёхочковых</span> в пятом матче <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>Евролиги</span> с <span class=error>Анадолу</span> Эфес довёл их общее количество в серии до 17. Увеличить
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Встреча закончилась домашней победой «Олимпиакоса» со счётом 87:78, после которой он выиграл серию 3−2. Спанулис в поединке набрал 22 очка, отдал 6 результативных передач и сделал перехват.
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