Спанулис установил рекорд плей-офф Евролиги, реализовав 17 трёхочковых за серию
Защитник «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис, реализовав два трёхочковых в пятом матче
плей-офф Евролиги с «Анадолу Эфес», довёл их общее количество в серии до 17. Таким образом, он установил новый рекорд плей-офф турнира по этому показателю, превзойдя достижение атакующего защитника «Барселоны» Хуана Карлоса Наварро.
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Встреча закончилась домашней победой «Олимпиакоса» со счётом 87:78, после которой он выиграл серию 3−2. Спанулис в поединке набрал 22 очка, отдал 6 результативных передач и сделал перехват.
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