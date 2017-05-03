ЦСКА и «Олимпиакос» встретятся в полуфинале Евролиги

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Им стал греческий «Олимпиакос», который сегодня обеспечил себе путёвку в «Финал четырёх», сломив сопротивление «Анадолу Эфес» в пятом матче четвертьфинальной серии.

Отметим, что в регулярном чемпионате Евролиги ЦСКА дважды праздновал успех в матчах с «Олимпиакосом». На домашней арене команда Итудиса победила со счётом 90:86, в гостях победа была одержана с чуть большей разницей — 75:81.

Полуфинальный поединок против «Олимпиакоса» состоится 19 мая в Стамбуле, в этот же день в другом полуфинале померятся силами «Реал» и «Фенербахче».