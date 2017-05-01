«Зенит» обыграл ВЭФ в первом матче ¼ финала плей-офф баскетбольной Лиги ВТБ

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Встреча, прошедшая в понедельник в Петербурге, завершилась победой хозяев паркета со счетом 93:81 (26:15, 24:26, 23:21, 20:19). Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Аарон Уайт, набравший 18 очков, Стефан Маркович оформил дабл-дабл (13 очков + 11 передач). У ВЭФа выделялся Янис Блумс, в активе которого 16 очков.