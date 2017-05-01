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1 мая 2017, 19:00 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Зенит» обыграл ВЭФ в первом матче ¼ финала плей-офф баскетбольной Лиги ВТБ

Баскетболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга обыграли рижский ВЭФ в первом матче серии ¼ финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Баскетболисты Зенита из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> обыграли рижский <span class=error>ВЭФ</span> в первом матче серии ¼ финала <nobr>плей-офф</nobr> Единой лиги <span class=error>ВТБ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Петербурге, завершилась победой хозяев паркета со счетом 93:81 (26:15, 24:26, 23:21, 20:19). Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Аарон Уайт, набравший 18 очков, Стефан Маркович оформил дабл-дабл (13 очков + 11 передач). У ВЭФа выделялся Янис Блумс, в активе которого 16 очков.

Второй матч серии до трех побед пройдет 3 мая в Санкт-Петербурге.
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