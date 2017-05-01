«Зенит» обыграл ВЭФ в первом матче ¼ финала плей-офф баскетбольной Лиги ВТБ
Баскетболисты «Зенита» из
Санкт-Петербурга обыграли рижский ВЭФ в первом матче серии ¼ финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Петербурге, завершилась победой хозяев паркета со счетом 93:81 (26:15, 24:26, 23:21, 20:19). Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Аарон Уайт, набравший 18 очков, Стефан Маркович оформил
Второй матч серии до трех побед пройдет 3 мая в
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