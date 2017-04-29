Блатт: «Дарушшафака» проиграла серию лучшей команде

«В первую очередь хочу поздравить «Реал» и их тренера с выходом в «Финал четырёх». Я знаю, что это значит, и знаком с этими чувствами. Особенно это приятно в сезоне, который стал для Евролиги сильнейшим в истории. Я очень горжусь своими игроками и тем сезоном, который мы отыграли в турнире.

Мы всем доказали, что мы команда самого высокого уровня, начиная от игроков и заканчивая организацией. Мы проиграли серию со счётом 1:3 лучшей команде. Это справедливый результат. Они были лучше нас. Мы расстроены тем, что не сумели добыть победу у себя дома, но это не отменяет того факта, что мы провели хороший сезон, — приводит слова Блатта Eurohoops.