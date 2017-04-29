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29 апреля 2017, 0:17 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Тенерифе Иберостар» победил «Венецию» и стал вторым финалистом Лиги чемпионов

Испанский клуб «Иберостар Тенерифе» одержал верх над итальянской «Умана Рейер» в «Финале четырёх» баскетбольной Лиги чемпионов и оформил таким образом путёвку в финал турнира. Там «Тенерифе» предстоит встретиться с «Банвитом».

В сегодняшнем поединке испанский коллектив столкнулся с трудностями лишь в первой четверти, которую проиграл с разницей в 5 очков. В дальнейшем фавориты матча взяли ход игры в свои руки и довели встречу до победы — 67:58.

Лучшим в составе победителей стал Тим Абромайтис, записавший в свой актив 19 очков, у «Уманы» 13 баллов на счету Маркеса Хэйнса.

Финал турнира, а также матч за третье место состоятся 30 апреля.
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