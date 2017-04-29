«Тенерифе Иберостар» победил «Венецию» и стал вторым финалистом Лиги чемпионов

В сегодняшнем поединке испанский коллектив столкнулся с трудностями лишь в первой четверти, которую проиграл с разницей в 5 очков. В дальнейшем фавориты матча взяли ход игры в свои руки и довели встречу до победы — 67:58.

Лучшим в составе победителей стал Тим Абромайтис, записавший в свой актив 19 очков, у «Уманы» 13 баллов на счету Маркеса Хэйнса.

Финал турнира, а также матч за третье место состоятся 30 апреля.