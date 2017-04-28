«Бавария» ведет переговоры с Евролигой о получении лицензии

— В настоящее время мы ведем переговоры с Евролигой, чтобы стать партнерами, — цитирует Eurohoops Хенесса. — Будет договариваться о лицензии. Потому что, если мы будем играть на новой, современной арене, хочется встречать на ней соответствующих противников.