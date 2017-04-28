Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29592221/
28 апреля 2017, 23:54 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Бавария» ведет переговоры с Евролигой о получении лицензии

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что ведет переговоры с Евролигой о получении лицензии на постоянное участие в турнире. Отметим, что на данный момент у клубов Германии нет постоянной прописки в Евролиге. В ближайшее время «Бавария» переедет на новую арену, на которой планирует принимать матчи европейского турнира.

— В настоящее время мы ведем переговоры с Евролигой, чтобы стать партнерами, — цитирует Eurohoops Хенесса. — Будет договариваться о лицензии. Потому что, если мы будем играть на новой, современной арене, хочется встречать на ней соответствующих противников.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

«Тенерифе Иберостар» победил «Венецию» и стал вторым финалистом Лиги чемпионов

Испанский клуб «Иберостар Тенерифе» одержал верх над итальянской «Умана Рейер» в «Финале четырёх» баскетбольной Лиги чемпионов и оформил таким образом путёвку в финал турнира. Там «Тенерифе» предстоит встретиться с «Банвитом».
Еще 7 новостей  Все новости
25 апреля

"Каррера хочет пять новичков. На трансферы выделят 30 миллионов евро"

Алексей Ягудин: "Зенит" - "Урал": что за хрень"

Овечкина чуть не "сломали"