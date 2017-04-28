«Реал» обыграл в гостях «Дарюшафаку» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Стамбуле, завершилась победой «Реала» со счетом 89:78 (24:21, 21:17, 27:20, 17:20). В составе победителей самым результативным стал Серхио Льюль, набросавший 17 очков. Еще по 15 баллов набрали Энтони Рэндольф и Трей Томпкинс. У «Дарюшафаки» 25 очков на счету Брэда Ванамакера.

Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу мадридской команды.