«Реал» обыграл в гостях «Дарюшафаку» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
МОСКВА, 28 апр —
Р-Спорт. Баскетболисты мадридского «Реала» на выезде нанесли поражение турецкой «Дарюшафаке» в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф Евролиги и вышли в «Финал четырех».
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Стамбуле, завершилась победой «Реала» со счетом 89:78 (24:21, 21:17, 27:20, 17:20). В составе победителей самым результативным стал Серхио Льюль, набросавший 17 очков. Еще по 15 баллов набрали Энтони Рэндольф и Трей Томпкинс. У «Дарюшафаки» 25 очков на счету Брэда Ванамакера.
Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу мадридской команды.
Ранее в «Финал четырех», который пройдет
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