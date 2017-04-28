«Банвит» обыграл «Монако» и вышел в финал Лиги чемпионов

В первом матче дня встречались «Монако» и «Банвит». Лидер чемпионата Франции являлся фаворитом противостояния, подтвердив этот статус уверенной первой четвертью, в которой он победил с разницей в 9 очков. Во второй десятиминутке турецкому коллективу удалось сократить отставание лишь на одно очко.

После большого перерыва «Банвит» оформил рывок позволивший ему выйти вперёд, в заключительной четверти команда из Турции нарастила преимущество, отпраздновав победу со счётом 83:74. Лучшим в составе победителей стал Джордан Теодор, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 11 передач. У «Монако» 20 очков набрал Джамал Шулер.