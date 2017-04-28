«Банвит» обыграл «Монако» и вышел в финал Лиги чемпионов
Сегодня стартовал «Финал четырёх» баскетбольной Лиги чемпионов.
В первом матче дня встречались «Монако» и «Банвит». Лидер чемпионата Франции являлся фаворитом противостояния, подтвердив этот статус уверенной первой четвертью, в которой он победил с разницей в 9 очков. Во второй десятиминутке турецкому коллективу удалось сократить отставание лишь на одно очко.
После большого перерыва «Банвит» оформил рывок позволивший ему выйти вперёд, в заключительной четверти команда из Турции нарастила преимущество, отпраздновав победу со счётом 83:74. Лучшим в составе победителей стал Джордан Теодор, оформивший
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