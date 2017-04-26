«Анадолу Эфес» обыграл «Олимпиакос» и повёл в серии 2−1
Турецкий «Анадолу Эфес» на своей площадке обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 64:60 в третьем матче четвертьфинала Евролиги.
Хозяева площадки были заметно лучше во второй и третьей четвертях, выйдя на заключительный отрезок с отрывом «+14». Однако в решающем отрезке «Олимпиакосу» удалось сократить отставание до одного очко. Греки могли перевести встречу в овертайм, но Вассилис Спанулис не реализовал трёхочковый на последних секундах, а Тайлер Хоникатт был точен с линии штрафных.
Самым результативным в этом матче был центровой «Эфеса» Брайан Данстон, который набрал 16 очков. На счету Спанулиса 15 баллов.
После победы «Эфес» ведёт в серии 2−1. Четвёртый матч также пройдёт в Турции.
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