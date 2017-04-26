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Во вторник подопечные Димитриса Итудиса в третьем матче ¼ финала на выезде переиграли испанскую «Басконию» со счетом 90:88 и добыли путевку в финальную стадию турнира.

Встреча получилась тяжелой, а самым результативным игроком армейцев стал защитник Кори Хиггинс, набравший 21 очко. Баскетболисты ЦСКА вели в счете на протяжении большей части игры, однако ошибки в конце заключительной четверти едва не стоили российской команде победы. Однако блок-шот американского центрового армейцев Кайла Хайнса на последних секундах не позволил «Басконии» перевести встречу в овертайм и вывел команду Итудиса в «Финал четырех».

Бывалые армейцы

ЦСКА уже в шестой раз подряд и в 16-й за всю историю вышел в «Финал четырех» главного баскетбольного турнира Европы. Рекордсменом по количеству финальных стадий в составе армейцев является капитан команды Виктор Хряпа, у которого за плечами их уже десять. Теперь форвард поедет на свой 11-й «Финал четырех» в Стамбул. Под руководством Итудиса ЦСКА выступит в третьем «Финале четырех» подряд.

ЦСКА уже играл в Стамбуле в финале Евролиги в 2012 году, когда в тяжелейшем матче уступил греческому «Олимпиакосу» — 61:62.

Теперь армейцы будут выступать в Турции в статусе действующего победителя турнира, что накладывает на игроков дополнительную ответственность.

«У ЦСКА есть характер»

По завершении третьего матча четвертьфинала в Стране басков главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поблагодарил своих подопечных за проявление характера.

«У наших игроков есть желание и характер. Мы снова вышли в “Финал четырех”. Это было непросто, и мы не воспринимаем это как само собой разумеющееся. Отмечу также игру соперника и поддержку болельщиков», — сказал Итудис пресс-службе Евролиги.

Наставник также отметил, что несколько игроков выступали в решающей встрече ¼ финала с травмами. «Хочу сказать, что Милош Теодосич играет на уколах, практически не принимая участия в тренировках. Он чувствует острую боль в ноге. У нас также были и другие игроки с травмами, но которые хотели помочь команде выйти в “Финал четырех”, несмотря ни на что, они показали, что достойны находиться в команде», — добавил специалист.

Защитник армейцев Кори Хиггинс после выхода в «Финал четырех» отметил, что ЦСКА еще предстоит решить самую главную задачу — победить в Евролиге. «Мы выполнили одну из важнейших целей в сезоне. Но на этом нельзя останавливаться — впереди самая главная цель, которую будет непросто выполнить. Сегодня мы не сдавались до самого конца, были командой и смогли выйти из этого матча с победой», — приводит слова Хиггинса пресс-служба Евролиги.

В полуфинале турнира московский клуб встретится с сильнейшим в противостоянии между греческим «Олимпиакосом» и турецким «Анадолу Эфесом».