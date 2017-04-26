Итудис: Баскетболисты ЦСКА заслужили выход в «Финал четырех» Евролиги
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА своей игрой в ¼ финала Евролиги заслужили выход в «Финал четырех» турнира. Об этом сказал главный тренер столичной команды Димитрис Итудис, слова которого приводит
пресс-служба турнира.
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В среду ЦСКА на выезде обыграл «Басконию» со счетом 90:88 и в шестой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги. Российская команда победила в серии ¼ финала до трех побед со счетом 3−0.
«Поздравляю команду и своих баскетболистов с выходом в «Финал четырех, они заслужили это. На данный момент мы получили только билет в «Финал четырех», но мы хотим большего, а сейчас мы должны поздравить игроков с заслуженной победой со счетом 3−0 над прекрасным клубом «Баскония». Нам противостояла сильная команда, а здесь была отличная атмосфера. Не забывайте, что они в прошлом сезоне играли в «Финале четырех», — сказал Итудис.
Наставник армейцев отметил, что разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич практически не тренируется
«Хочу сказать, что Теодосич играет на уколах, практически не принимая участия в тренировках. Он чувствует острую боль в ноге. У нас также были и другие игроки с травмами, но которые хотели помочь команде выйти в “Финал четырех”, несмотря ни на что, они показали, что достойны находиться в команде», — добавил специалист.
«Финал четырех» Евролиги сезона-2016/17 пройдет в турецком Стамбуле
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