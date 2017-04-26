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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29552081/
26 апреля 2017, 1:24 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Большая победа в маленьком городе. ЦСКА — в «Финале четырех»!

Победив и в третьем матче серии плей-офф Евролиги испанскую «Басконию», теперь уже на выезде, московский ЦСКА вышел в «Финал четырех» турнира в 14-й раз за последние 15 сезонов.

Армейцы добрались до полуфинала турнира в 14-й раз за последние 15 сезонов. Увеличить
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ЕВРОЛИГА. Плей-офф. ¼ финала. Третий матч.

БАСКОНИЯ — ЦСКА — 88:90 (24:22, 20:21, 26:29, 18:18)
 Б: Шенгелия (19 + 7 подборов), Бадингер (15 + 8 подборов), Ханга (13), Ларкин (13), Блажич (10).
Ц: Хиггинс (21), Де Коло (15), Теодосич (13), Джексон (10), Хайнс (9 + 7 подборов).
Счет в серии: 0−3.

Столица Страны Басков, которая по-испански называется Витория, а по-местному — Гастеис, не слишком большой город даже по меркам страны. Здесь живет чуть менее 240 тысяч человек — некоторые спальные районы Москвы населены более густо. Но как ни парадоксально, порой кажется, что Витория построена «на вырост». И узкие улочки стоящего на холме исторического центра, и просторные тротуары новых кварталов достаточно безлюдны даже днем, а с наступлением темноты и вовсе вымирают настолько, что человеку неподготовленному может стать не по себе. Абсолютно пустынный торговый центр в середине дня — случайно оказавшийся здесь житель мегаполиса рискует подумать, что наступил зомби-апокалипсис. Но если вы хотите в Витории попасть в центр бурлящей толпы — отправляйтесь на баскетбол.

ЛЬВЫ ПРОТИВ КОЗЛОВ

При всем написанном выше почти загадка, как рассчитанная на 15,5 тысяч зрителей «Фернандо Буэса Арена» регулярно набивается почти под завязку — на ее трибунах собирается пять процентов жителей Витории. Пять лет назад вместимость дворца увеличили в полтора раза, но аншлаги никуда не делись. «Басконию» в городе и окрестностях любят беззаветно и, пожалуй, более горячо, чем футбольный «Алавес». Здесь зритель без преувеличения шестой игрок, трибуны гонят своих вперед на протяжении всей встречи. И именно в таких условиях ЦСКА предстояло попытаться закончить серию плей-офф за минимально отведенное количество встреч.

Армейцы на прошлой неделе дважды брали верх над «Басконией» на своей площадке, но оба раза победу пришлось вырывать с боем. Испанская команда была похожа на народную русскую игрушку Ванька-встанька — ЦСКА раз за разом уходил в отрыв от соперника, но тот обязательно ликвидировал отставание. И судьба обеих игр решалась в драматичных концовках, где нервы крепче оказывались у красно-синих. Наверное, поэтому тренер ЦСКА Димитрис Итудис накануне матча сказал, что его ребята должны на выезде биться за победу, как львы. А может, греческий специалист вспомнил, что на эмблеме «Басконии» изображен хоть и грозный, но травоядный козел, и желал, чтобы армейцы предстали на чужой арене настоящими хищниками. За всю историю Евролиги отыграть 0:2 в серии не удавалось никому, но давать соперникам шанс тоже не стоило. Тем более что в нынешнем сезоне ЦСКА здесь уже проигрывал.

НА ГРАНИ ФОЛА

Итудис в третий раз подряд выставил в старте одинаковое сочетание игроков, но на сей раз на первых минутах выстрелил Курбанов — два штрафных и «трешка», а также результативная передача на Джексона. Решение судей дать в первой же атаке «пробивной» фол трибуны встретили недовольным гулом, а когда чуть позже Ханга нарушил правила в атаке, от негодования чуть не рухнули трибуны — и все это за пару минут игры. На протяжении всей встречи зрители давили на арбитров, показывая, что гораздо лучше них разбираются в правилах. Кроме болельщиков, «Басконию» поддерживал оркестр, из специальной ложи то и дело неслись бравурные мелодии.

У хозяев нашелся свой гений дебюта — Бадингер из первых 11 очков «Басконии» набрал девять, а еще залез под блок Воронцевича. Все остальные до поры до времени таскали за американцем рояль. Кроме того, «Баскония» не стеснялась действовать предельно агрессивно и жестко, не только балансируя на грани фола, но и нередко ее переступая. Как под своим, так и под чужим кольцом. Тычки, удары по рукам, стремление затоптать гостей в паркет и вывести их из душевного равновесия. Действовало выборочно — например, Де Коло за первые 10 минут, помимо двух передач, отметился только парой фолов и потерь, после чего сел на скамейку.

И в начале второй четверти «Баскония» попробовала рвануть вперед — Блажич без помех реализовал трехочковый, а следом Ханга в быстром отрыве забил сверху. Взяв тайм-аут, ЦСКА ответил проходом и «томагавком» Хиггинса, которому в процессе чуть не оторвали руки. После этого Огастин едва не сцепился с обидчиком товарища по команде, и остужать вспыхнувшие страсти пришлось судьям. Не помогло, пару минут спустя здоровенный армеец снова прилетел со своей половины площадки разбираться с Хангой после очередной провокации.

Эти эмоции пошли ЦСКА на пользу — в середине 10-минутки гости совершили рывок 8:0, главным образом усилиями Хиггинса, который в этой встрече. Но счет продолжал оставаться примерно равным, команды обменивались результативными выпадами, и на большой перерыв после «трешки» Ханги лидером ушла «Баскония» — 44:43. Гостей трибуны проводили оглушительным свистом, благо хоть в игроков ничего не полетело.

ДРАМА НА ФИНИШЕ

Но на вторую половину армейцы вышли как ни в чем не бывало, и качели в счете продолжились. У ЦСКА выделялись Хиггинс и Теодосич, у гостей на первые роли вышел Шенгелия — за третью четверть он набросал 14 очков. При этом «Баскония» не думала отступаться от выбранного плана на игру и продолжала действовать в устрашающе силовой манере — в одном из моментов Де Коло так попало по голове, что он оказался в нокдауне и не сразу смог подняться. У французского лидера ЦСКА игра вообще не слишком клеилась — за три четверти он совершил шесть потерь — из 11 командных. У хозяев же на фолах довольно скоро подвисли Бобуа, Диоп и тот же Шенгелия.

Ситуация в игре по-прежнему менялась в мгновение ока, команды, как заправские боксеры, работали сериями. Все развивалось настолько быстро, что в одном из эпизодов уборщики со швабрами, замешкавшиеся под кольцом ЦСКА, оказались вынуждены убегать от быстрого отрыва «Басконии». Ситуация комичная, но болельщиков она нисколько не повеселила — их команда все так же стояла на краю пропасти.

Как и во втором московском матче, заключительная 10-минутка началась предельно нервно, слишком многое стояло на кону для хозяев. У них и до того не все ладилось с бросками, а теперь и вовсе мяч начал сам собой выскакивать из корзины. За добрую половину четверти они забили два очка, и это ни на миллиметр не приблизило их к четвертой игре. При «-7» за четыре с небольшим минуты до конца они уже должны были чувствовать, как в бездну за их спиной с шумом осыпаются камни. ЦСКА же самоотверженно оборонял добытое преимущество, грамотно подсушивая игру и не давая снайперам «Басконии» развернуться впереди. Хиггинс же в эти минуты собирал на себе фолы и реализовывал важные штрафные.

Но хозяева бились до конца, как и в двух предыдущих матчах. Трехочковые Ларкина, сумасшедший данк Ханги и поддержка трибун обеспечили матчу сумасшедшую драматургию. За 15 секунд до конца Хиггинс смазал бросок, который бы стал решающим, в ответной атаке после фола ЦСКА Ларкин забил лишь один штрафной, но тут же последовала потеря Де Коло. Это оставляло «Басконии» шанс перевести игру хотя бы в овертайм, но все тот же Ларкин промахнулся со средней дистанции, а Хайнс вновь стал героем последних мгновений, заблокировав бросок Ханги.

ЦСКА в третий раз оказался ненамного, но сильнее, и в полуфинале будет ждать сильнейшего в паре «Олимпиакос» — «Эфес».

Антон БАБОШИН
из Витории.
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