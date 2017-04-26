Баскетболисты ЦСКА обыграли «Басконию» и вышли в «Финал четырех» Евролиги
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российский ЦСКА одержал победу над испанской «Басконией» в третьем матче ¼ финала баскетбольной Евролиги и вышел в «Финал четырех». Встреча прошла в Испании и завершилась со счетом 90:88 в пользу гостей.
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Самым результативным игроком в составе армейцев стал защитник Кори Хиггинс, набравший 21 очко. У «Басконии» самым результативным стал форвард Торнике Шенгелия, набравший 19 очков.
Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу ЦСКА. В полуфинале московский клуб встретится с сильнейшим в противостоянии между греческим «Олимпиакосом» и турецким «Анадолу Эфесом».
ЦСКА, который является действующим победителем турнира, вышел в «Финал четырех» в шестой раз подряд. Армейцы в 16-й раз стали участником «Финала четырех» в своей российской истории, «Финал четырех» проводится с сезона-1987/88. Помимо ЦСКА в «Финале четырех» из российских команд принимал участие только краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» в сезоне-2015/16.
ЦСКА выигрывал Евролигу семь раз в своей истории (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016) и еще шесть раз проигрывал в финале турнира. «Финал четырех» Евролиги сезона-2016/17 пройдет в турецком Стамбуле
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