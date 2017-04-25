Баскетболисты «Нантера» обыграли «Элан Шалон» и стали обладателями Кубка Европы FIBA
МОСКВА, 25 апр —
Р-Спорт. Баскетболисты французского «Нантера» нанесли поражение французскому «Элан Шалону» в ответном матче финала Кубка Европы Международной федерации баскетбола (FIBA) и стали обладателями трофея.
Встреча, прошедшая во вторник в Нантере, завершилась победой хозяев паркета со счетом 82:79 (31:26, 25:19, 13:23, 13:11). В составе победителей 24 очка и 10 передач записал на свой счет Крис Уоррен. У «Элан Шалона» 24 очка набрал Кэмерон Кларк.
В первой игре, которая состоялась 18 апреля в
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