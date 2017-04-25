Баскетболисты «Нантера» обыграли «Элан Шалон» и стали обладателями Кубка Европы FIBA

Встреча, прошедшая во вторник в Нантере, завершилась победой хозяев паркета со счетом 82:79 (31:26, 25:19, 13:23, 13:11). В составе победителей 24 очка и 10 передач записал на свой счет Крис Уоррен. У «Элан Шалона» 24 очка набрал Кэмерон Кларк.

В первой игре, которая состоялась 18 апреля в Шалоне-сюр-Соне, была зафиксирована ничья — 58:58. Таким образом, победителем противостояния и обладателем трофея стал «Нантер».