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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29551707/
25 апреля 2017, 23:40 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболисты «Нантера» обыграли «Элан Шалон» и стали обладателями Кубка Европы FIBA

МОСКВА, 25 апр — Р-Спорт. Баскетболисты французского «Нантера» нанесли поражение французскому «Элан Шалону» в ответном матче финала Кубка Европы Международной федерации баскетбола (FIBA) и стали обладателями трофея.

Встреча, прошедшая во вторник в Нантере, завершилась победой хозяев паркета со счетом 82:79 (31:26, 25:19, 13:23, 13:11). В составе победителей 24 очка и 10 передач записал на свой счет Крис Уоррен. У «Элан Шалона» 24 очка набрал Кэмерон Кларк.

В первой игре, которая состоялась 18 апреля в Шалоне-сюр-Соне, была зафиксирована ничья — 58:58. Таким образом, победителем противостояния и обладателем трофея стал «Нантер».
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