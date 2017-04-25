«Фенербахче» обыграл «Панатинаикос» и вышел в Финал четырёх Евролиги
Турецкий «Фенербахче» на своей площадке переиграл греческий «Панатинаикос» со счётом 79:61 в третьем матче серии ¼ финала Евролиги и победил в серии со счётом 3−0.
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Хозяева площадки имели преимущество на протяжении всей встречи и постепенно наращивали отрыв в счёте, к заключительной четверти сделав его двузначным.
Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Панатинаикоса» Кей Си Риверс, который принёс команде 16 очков. У «Фенербахче» 13 баллов набрал Бобби Диксон.
«Фенербахче» стал первым клубом, который вышел в Финал четырёх Евролиги.
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