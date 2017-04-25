«Фенербахче» обыграл «Панатинаикос» и вышел в Финал четырёх Евролиги

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Хозяева площадки имели преимущество на протяжении всей встречи и постепенно наращивали отрыв в счёте, к заключительной четверти сделав его двузначным.

Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Панатинаикоса» Кей Си Риверс, который принёс команде 16 очков. У «Фенербахче» 13 баллов набрал Бобби Диксон.

«Фенербахче» стал первым клубом, который вышел в Финал четырёх Евролиги.