ЦСКА в шаге от «Финала четырех»

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Оба матча подарили зрителям захватывающую концовку и развивались примерно по одинаковому сценарию: хозяева уверенно лидировали по ходу игры, теряли преимущество в заключительной четверти и вырывали победу на последней минуте. Во второй игре серии Кайл Хайнс забросил решающие штрафные за одну секунду до конца, чем вызвал гнев тренера «Басконии» Сито Алонсо.

Испанский специалист начал критиковать интернациональную бригаду судей еще в середине второй четверти и дальше двигался по нарастающей: драматично вышагивал по боковой, взмахивал руками на любой спорный эпизод и даже пнул отскочивший к нему мяч, за что его команда была наказана техническим фолом. К концу матча он окончательно уверился в том, у его команды украли овертайм.

По мнению Сито Алонсо, арбитры не проявляют должного уважения к «Басконии» — команде с богатой историей. Тем не менее «белые флаги» тренер выбрасывать не стал, пообещав выиграть два матча в Испании и вернуться в Москву на решающую битву.

В интервью «Известиям» форвард ЦСКА Никита Курбанов отметил, что в Испании его команде будет очень непросто.

— Две победы — это хорошее преимущество, но оно облачно, — заявил баскетболист. — У себя дома «Баскония» преображается и становится еще сильнее. В Витории нас ждет горячий прием, последний раз мы выигрывали у басков на выезде в 2015 году. Поэтому надо быть максимально сконцентрированными. Пока быстрая игра «Басконии» выбивает нас из колеи. Мы очень легко теряем преимущество в 10−15 очков. Возможно, не получается равномерно распределить силы на всю игру, возможно, мешает что-то еще. Будем разбираться.

С решением судей Никита Курбанов не спорит — по его мнению, в решающем эпизоде второй игры был фол на Хайнсе.

— Всё остается на усмотрение арбитров, — продолжил он. — У игроков немного другая задача. Если судьи увидели фол на Хайнсе, значит, он был. Кайл — молодец, что в такой нелегкий момент реализовал два штрафных.

Лидер «Басконии» форвард Торнике Шенгелия отказался комментировать действия арбитров, но пообещал сделать всё возможное для победы над действующим чемпионом Евролиги.

— В Москве нам не повезло, — заметил Торнике Шенгелия. — В двух матчах мы могли рассчитывать на овертайм, но игроки ЦСКА забивали решающие броски. Надеюсь, в Витории повезет уже нам, и мы сравняем счет в серии. В этом сезоне мы доказали свою способность обыгрывать грандов европейского баскетбола. Надо продолжить эту тенденцию в плей-офф и второй год подряд выходить в «Финал четырех».

В регулярном сезоне Евролиги «Баскония» одержала 10 домашних побед в 15 матчах. Помимо ЦСКА, жертвами подопечных Сито Алонсо стали еще три участника плей-офф: «Фенербахче», «Анадолу Эфес» и «Дарушафака».

Тренер сборной России Борис Соколовский считает, что командам не потребуется возвращаться в Москву.

— С точки зрения подготовки к «Финалу четырех» ЦСКА было бы лучше завершить серию сухой победой, — сказал «Известиям» Борис Соколовский. — В каждом матче плей-офф — колоссальные нагрузки, огромная самоотдача и энергозатраты игроков. Но мне кажется, что «Баскония» уехала из Москвы с чувством неудовлетворенности, и в этом плане ее реваншистские настроения будут очень высокими. Поэтому я думаю, что трех игр ЦСКА не хватит. У Сито Алонсо подобрался очень сильный, волевой коллектив. Мой прогноз — ЦСКА и «Баскония» одержат по одной победе, и наш клуб гарантирует себе участие в «Финале четырех» до возвращения в Москву.