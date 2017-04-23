Баскетболисты «Астаны» стали чемпионами Казахстана
ПБК «Астана», входящий в состав Президентского клуба, выиграл чемпионат Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале баскетбольной Нацлиги столичная команда уверенно обыграла прошлогоднего чемпиона «Барсы Атырау» со счетом 94:78 (20:18, 47:35, 69:56, 94:78). Лучшим игроком матча стал легионер «Астаны» Роберт Лаури, который набрал 25 очков. Из казахстанцев в составе столичного клуба самым результативным стал Дмитрий Гаврилов — 18 очков.
«У меня сегодня хорошая игра получилась. Для нас было очень важно выиграть этот матч. В прошлом году “Барсы” стали чемпионами, и мы хотели вернуть чемпионство в Астану. Я очень взволнован сейчас! Хочется поехать домой, отдохнуть, и не думать ни о чем, кроме своей золотой медали», — сказал Лаури после матча.
Кроме того, баскетболисты «Астаны» были удостоены и индивидуальных наград. Так, лучшим мощным форвардом признан Антон Пономарев. А лучшим легким форвардом стал капитан «Астаны» Рустам Ергали.
«Достойный финал был, — отметил Ергали. — Самое главное, что мы выполнили тренерскую установку. Изначально было обговорено, что против “Барсов” нужно играть агрессивно, прям на грани фола. Это у нас получилось. Мы начали ломать их комбинации, и от этого у нас пошло много ошибок. Мы знали, что “Барсы” хорошо идут на подборы, мы бились, выигрывали подборы, ставили спины. Все, что нужно было для игры, мы постарались выполнить. Я думаю, тренер доволен».
Главный тренер «Астаны», греческий специалист Илиас Папатеодору выполнил все поставленные перед его командой задачи. Так, сначала был взят Кубок Казахстана, затем оформлен выход в
— Мы заслужили эту победу! — отметил Папатеодору после награждения. -Мы играли агрессивно и доминировали весь чемпионат. Я поздравляю своих игроков, в первую очередь, потому что они сделали свою работу очень хорошо. Для нас это замечательное окончание сезона, все задачи, которые нам ставили, мы выполнили — мы выиграли Кубок Казахстана, вышли в
— Как Вам уровень Нацлиги?
— Выше, чем в Кубке Казахстана. Потому что в Нацлиге можно заявлять на матч пару легионеров, тогда как в Кубке играют только местные баскетболисты. Но жаль, что в Нацлиге всего три команды. Чтобы чемпионат был более конкурентным, хотелось бы, чтобы команд было хотя бы штук семь. Для развития казахстанского баскетбола федерации стоило бы задуматься об этом. Потому что в Казахстане есть хорошие игроки, есть хорошие арены. И Нацлигу нужно развивать.
— Как Вы выше сказали, «Астана» в этом году выполнила все задачи. Вы готовы сесть за стол переговоров и обсудить продление своего контракта?
— Мне очень нравится здесь работать. Я наслаждаюсь своей работой. Но пока еще рано думать о переговорах по продлению контракта.
Отметим, что нынешний сезон Нацлиги проходил под эгидой «90-летия баскетбола в Казахстане». В связи с этим специальными юбилейными медалями были награждены деятели, внесшие большой вклад в развитие этого вида спорта в нашей стране. В их числе — генеральный менеджер «Астаны», олимпийский чемпион Валерий Тихоненко.
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