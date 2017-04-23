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23 апреля 2017, 20:37 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

37 очков Тулсона помогли «Зениту» вырвать победу у «Калева»

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде обыграл эстонский «Калев» со счётом 98:95 в заключительном туре регулярного первенства Единой лиги ВТБ.

<nobr>Санкт-петербургский</nobr> Зенит на выезде обыграл эстонский <span class=error>Калев</span> со счётом 98:95 в заключительном туре регулярного первенства Единой лиги <span class=error>ВТБ</span>. Увеличить
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Эстонский клуб лучше начал встречу и сохранял лидерство до финального отрезка. В заключительной четверти команды по очереди выходили вперёд, но в концовке точнее оказались баскетболисты «Зенита».

Наилучшей результативностью в этом матче защитник «Зенита» Райан Тулсон, который записал на свой счёт 37 очков. «Калеву» по 21 очку принесли Бранко Миркович и Марк Толлефсен.
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