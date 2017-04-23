37 очков Тулсона помогли «Зениту» вырвать победу у «Калева»

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Эстонский клуб лучше начал встречу и сохранял лидерство до финального отрезка. В заключительной четверти команды по очереди выходили вперёд, но в концовке точнее оказались баскетболисты «Зенита».

Наилучшей результативностью в этом матче защитник «Зенита» Райан Тулсон, который записал на свой счёт 37 очков. «Калеву» по 21 очку принесли Бранко Миркович и Марк Толлефсен.