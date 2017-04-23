«Локомотив-Кубань» и «Автодор» победами завершили регулярный чемпионат Лиги ВТБ
МОСКВА, 23 апр —
Р-Спорт. Краснодарский «Локомотив-Кубань» и саратовский «Автодор» победили соответственно белорусский «Цмоки-Минск» и рижский ВЭФ в заключительных матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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«Локомотив-Кубань» дома переиграл «Цмоки-Минск» со счетом 81:72 (23:21, 18:17, 18:18, 22:16). В составе краснодарцев по 16 очков набрали Андрей Зубков и Кевин Джонс, который также стал автором
«Автодор» в родных стенах нанес поражение ВЭФу со счетом 96:84 (23:23, 24:22, 21:19, 28:20). В составе победителей самым результативным с 35 очками стал Николас Миннерат. У рижан 17 очков в активе Алекса Гордона.
«Локомотив-Кубань», одержавший шестую победу подряд, завершил «регулярку» на четвертом месте и в ¼ финала встретится с казанским УНИКСом. ВЭФ, потерпевший четвертое поражение подряд, стал седьмым и в первом раунде
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