Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» завершили сезон Единой лиги ВТБ поражением в Краснодаре
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» поражением завершили сезон Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном матче соревнований подопечные Александра Крутикова уступили в Краснодаре местному клубу «Локомотив-Кубань» со счетом 72:81 (21:23, 17:18, 18:18, 16:22). Самым результативным в составе чемпионов Беларуси стал американский легионер Антонио Грейвз, набравший 21 очко.
Минские «драконы» одержали 5 побед в 24 проведенных матчах, хуже результат только у главного аутсайдера «банковского» турнира пермской «Пармы» — одна виктория, причем над минчанами.
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