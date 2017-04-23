Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» завершили сезон Единой лиги ВТБ поражением в Краснодаре

В заключительном матче соревнований подопечные Александра Крутикова уступили в Краснодаре местному клубу «Локомотив-Кубань» со счетом 72:81 (21:23, 17:18, 18:18, 16:22). Самым результативным в составе чемпионов Беларуси стал американский легионер Антонио Грейвз, набравший 21 очко.

Минские «драконы» одержали 5 побед в 24 проведенных матчах, хуже результат только у главного аутсайдера «банковского» турнира пермской «Пармы» — одна виктория, причем над минчанами.