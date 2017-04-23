Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29524484/
23 апреля 2017, 18:35 | Баскетбол: Еврокубки | БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» завершили сезон Единой лиги ВТБ поражением в Краснодаре

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» поражением завершили сезон Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче соревнований подопечные Александра Крутикова уступили в Краснодаре местному клубу «Локомотив-Кубань» со счетом 72:81 (21:23, 17:18, 18:18, 16:22). Самым результативным в составе чемпионов Беларуси стал американский легионер Антонио Грейвз, набравший 21 очко.

Минские «драконы» одержали 5 побед в 24 проведенных матчах, хуже результат только у главного аутсайдера «банковского» турнира пермской «Пармы» — одна виктория, причем над минчанами.

В стартовом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ сыграют: ЦСКА (Москва) — «Астана», «Зенит» (Санкт-Петербург) — ВЭФ (Рига), «Химки» — «Енисей» (Красноярск), «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань). Первый четвертьфинальный матч состоится 1 мая.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

«Локомотив-Кубань» и «Автодор» победами завершили регулярный чемпионат Лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» и «Автодор» победами завершили регулярный чемпионат Лиги ВТБ

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Краснодарский «Локомотив-Кубань» и саратовский «Автодор» победили соответственно белорусский «Цмоки-Минск» и рижский ВЭФ в заключительных матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Еще 7 новостей  Все новости
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
Гороскоп на неделю с 24 апреля по 30 апреля для всех знаков зодиака
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед