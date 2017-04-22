Баскетболист «Фенербахче» Богданович признан MVP вторых матчей плей-офф Евролиги

«Фенербахче» в четверг на выезде победил греческий «Панатинаикос» (80:75) во втором четвертьфинальном матче, а Богданович стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 баллов, а также сделав восемь подборов, шесть передач и один блок-шот при коэффициенте полезности «35».

Также в тройку лучших вошли форвард мадридского «Реала» Густаво Айон и центровой турецкого клуба «Анадолу Эфес» Брайант Данстон.