Баскетболист «Фенербахче» Богданович признан MVP вторых матчей плей-офф Евролиги
МОСКВА, 22 апр —
Р-Спорт. Защитник турецкого «Фенербахче» Богдан Богданович признан самым ценным игроком (MVP) вторых матчей плей-офф Евролиги, сообщается на официальном сайте турнира.
«Фенербахче» в четверг на выезде победил греческий «Панатинаикос» (80:75) во втором четвертьфинальном матче, а Богданович стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 баллов, а также сделав восемь подборов, шесть передач и один
Также в тройку лучших вошли форвард мадридского «Реала» Густаво Айон и центровой турецкого клуба «Анадолу Эфес» Брайант Данстон.
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