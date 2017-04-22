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22 апреля 2017, 0:10 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Дарушшафака» сравняла счёт в серии с «Реалом», добыв выездную победу

Стамбульская «Дарушшафака» добыла выездную победу во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против мадридского «Реала».

В первой половине матча гости выиграли обе четверти с одинаковым счётом — 19:22, уйдя таким образом на перерыв с перевесом в 6 очков. Казалось, что в третьей четверти «Реал» переломил ход матча, выиграв десятиминутку со счётом 30:22, мадридцы на заключительный перерыв ушли ведя в счёте.

Тем не менее, в последнем игровом отрезке «Дарушшафака» сумела навязать хозяевам свою игру и в итоге отпраздновала успех — 80:84. Лучшим в составе победителей стал Брэд Уонамэйкер, записавший в свой актив 21 очко, у «Реала» 22 очка набрал Серхио Льюль.
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