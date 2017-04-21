«Басков надо переламывать через колено». Колонка Владимира Гомельского

ПРОЯВИТЬ ХАРАКТЕР

Часто в современном баскетболе недружелюбные болельщики соперников на чужой площадке помогают мотивации. И я надеюсь, именно эта мотивация для самолюбия, для амбиций игроков армейцев сыграет свою роль. Что у них пропадет миролюбие. Ведь что произошло во второй четверти? ЦСКА повел 17 очков. Плюс 17! И, тем не менее, опять устроил себе сложнейшую концовку, в которой еле-еле сумел победить.

Надо признать, что та защита, которую на протяжении всей последней четверти показывали подопечные Сито Алонсо, для ЦСКА стала неприятным сюрпризом. Этот сверхагрессивный личный прессинг влиял не только на наших форвардов (что, как раз, вполне естественно), но также на защитников — на Аарона Джексона, на Милоша Теодосича. Особенно часто на грани потери играл Кори Хиггинс. У армейцев появились сложности при переходе центральной линии. Кто бы ни был с мячом, его тут же прижимали, причем, не стесняясь атаковать вдвоем. И это еще счастье, что в последней четверти у нас не было большого количества потерь!

Зато теперь есть время, чтобы подготовиться к третьему матчу. И что-то предложить «Басконии». В конце концов, любая агрессивная защита — она рисковая. Рисковая для той команды, которая ее использует. Всегда можно создать ситуацию, при которой под кольцо соперника выбегут трое против одного. Жаль, в четверг в последней четверти ЦСКА ничего подобного сделать не сумел. Но у Итудиса в запасе пять дней на то, чтобы приготовить для «Басконии» сюрпризы.

Правда, за счет одних сюрпризов такие встречи не выигрываются. Нужно бороться. Нужно заламывать соперника через бедро. Отвечать характером на характер! И я надеюсь, что такой характер ЦСКА в Витории проявит. Не в течение пяти минут, как было в четверг в «Мегаспорте». А на протяжении всего игрового времени. Тогда «Басконии» будет нечего ловить. Армейцы в любом случае — сильнее и мастеровитее.

УСИЛИТЬ ЗАЩИТУ

Сито Алонсо нашел оптимальный состав для борьбы с ЦСКА. Второй матч блестяще провел Ким Тилли — просто царил на подборе! Здорово стягивал на себя нашу защиту Шейн Ларкин, давая возможность играть изоляции то Родригу Бобуа, то Чейзу Бадингеру. Несколько хуже, чем в первой встрече, «Баскония» использовала своих больших, но, видимо, таково тоже было указание Алонсо.

При этом лично у меня нет претензий к защите наших больших. Андрей Воронцевич, Виктор Хряпа, Кайл «Мистер Замок» Хайнс — все играли надежно. Даже Никита Курбанов допустил всего одну серьезную ошибку, дав забить важный трехочковый Адаму Ханге. При этом ему, двухметровому парню, приходилось держать то Бобуа, то Ларкина. И он справлялся!

Но что случилось с Джексоном? Если бы он не забил тот важный, дикий мяч в проходе под кольцо в концовке матча, без которого бы ЦСКА не победил, я бы Аарона ругал куда сильнее. Столько ошибок в обороне — за голову хватаешься! При том, что Джексон из игроков периметра среди армейцев считается сильнейшим именно в защите.

Удивил Нандо Де Коло — редкий случай, чтобы он досрочно ушел с площадки за перебор личных замечаний. Но это для него урок — не надо спорить с судьями! Нандо, конечно, не ругается матом. Он очень воспитанный парень. И свое мнение арбитрам высказывает в корректной форме. Только — зачем? Я не припомню ни одного случая, чтобы судья свое решение изменил. Он может компенсировать его потом. Но спорить сразу… Де Коло, предполагая, что у него большой авторитет, зачем-то постоянно арбитрам втыкает за ошибки. А ведь они — живые люди. Могут обидеться. Что и произошло — два фола из пяти, включая последний, Сретен Радович выписал французу как раз за разговоры.

При этом есть другой пример — тому же Хайнсу одно из замечаний дали ну просто не за что! Однако Кайл не спорил. В итоге за 1,1 секунды до конца матча наш центровой в ключевом эпизоде до мяча дотянулся, Йоханнес Фойтманн — нет. Был там фол или не был — бабушка надвое сказала! Но его свистнули — и этот момент решил исход борьбы. Хайнс попал оба штрафных, принеся ЦСКА победу. Я, правда, до сих пор не понимаю, почему Итудис не сказал ему мазать второй… Но, может, Кайл и пытался бросить мяч мимо — просто попал случайно. Такое случается.

ПОДГОТОВИТЬ СЮРПРИЗЫ

Вязкая, плотная борьба в Витории нам обеспечена. В ней важно голову не потерять. В первую очередь — Итудису. Потому что у Димитриса возможностей маневрировать составом заметно больше, чем у Алонсо. А значит, можно придумать для тренера соперника не один, не два, а сразу несколько сюрпризов. Тут надо не перемудрить.