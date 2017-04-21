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21 апреля 2017, 16:26 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Пасы в никуда братьев Кулагиных — в курьёзах недели в Лиге ВТБ

Единая лига ВТБ представила ролик, посвящённый курьёзным моментам матчей минувшего игровой недели регулярного чемпионата.

В их число вошли передачи без адресатов защитников ЦСКА братьев Дмитрия и Михаила Кулагиных и атакующего защитника «Цмоки-Минск» Александра Кудрявцева, броски в конструкцию щита мощного форварда «Автодора» Ника Миннерата и центрового «Пармы» Александра Винника, а также неудачная попытка исполнить данк разыгрывающего «Енисея» Тони Тэйлора.
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