Итудис: ЦСКА должен выполнить сложную миссию по выходу в «Финал четырех» Евролиги

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В четверг ЦСКА дома обыграл «Басконию» со счетом 84:82. Российская команда повела в серии до трех побед со счетом 2−0.

«Эта победа не дала нам выхода в “Финал четырех”, но это хороший старт, мы защитили свою площадку. Мы хорошо контролировали игру по ходу всего матча, даже при том, что первая половина выдалась равной. Начали третью четверть со стабильной игры в защите, но соперники забивали сложные броски, они вообще лучше бросали трехочковые. Тем не менее, нам удалось захватить лидерство, они решили действовать резервом, попытались что-то поменять», — сказал Итудис.

«Говорят, что они заслуживают большего уважения в матчах против лучшей команды Европы, но мы так же заслуживаем уважения, потому что в каждой ситуации наши защитники владели мячом через руки, с давлением. Нам предстоит поработать над игрой против прессинга, нам вообще о многом нужно поговорить. У нас есть характер, желание, у нас есть игроки, которые должны нас вывести в “Финал четырех”, нас ждет сложная миссия», — добавил специалист.

Третий матч серии пройдет в Испании 25 апреля.