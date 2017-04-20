Хорошего вам настроения. ЦСКА вновь сильнее «Басконии»
Действующий чемпион Евролиги ЦСКА в Москве выиграл и второй матч четвертьфинала Евролиги у испанской «Басконии» — 84:82.
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ЦСКА — БАСКОНИЯ — 84:82 (21:20, 19:15, 29:23, 15:24)
20 апреля. Москва. «Мегаспорт».
Ц: Теодосич (16 + 8 передач), Де Коло (10), Хайнс (10)
Б: Бьебуа (21), Будингер (12), Тилли (10 + 9 подборов)
Счет в серии: 2−0.
Шутки кончились — в Евролиге пришел черед серьезных матчей. Тех самых, что берутся не только мастерством — порой даже его вкупе с правильным настроем мало, чтобы разгадать ребус под названием
УСВОЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
Во вторник армейцы, которые большую часть матча смотрелись лучше оппонентов, дважды уходили в отрыв на 10 и больше очков, и оба раза гости с Пиренеев нагоняли. Победу
Впрочем, обе команды могли
Димитрис Итудис не стал вносить поправки в стартовый состав, а вот его коллега Алонсо Сито, памятуя о неудачном начале, оставил в резерве «больших» Диопа и Тилли, место которых заняли Фойгтманн и Шенгелия. И на сей раз гости начали более агрессивно, по традиции захватив контроль над щитами, и половину начальной 10-минутки вели в счете. Армейцы ответили на это рывком 6:0, который завершился быстрым отрывом три в ноль и данком Курбанова.
При этом все понимали, что главные события в матче еще впереди — так, оба тренера поначалу не усердствовали с заменами. Настолько, что у армейцев почти не играл герой первого матча Теодосич. Зато во второй четверти он вышел, и как ни в чем не бывало принялся раздавать фирменные пасы — для начала вывел Хиггинса на точный дальний бросок, затем очень красиво нашел под кольцом Огастина.
После этого ЦСКА, как и двумя днями ранее, забуксовал в середине второй 10-минутки, промазав шесть бросков подряд и дав испанцам выйти вперед на пять очков. Но этот порыв был сбит не без участия самой «Басконии» — Тилли заработал умышленный фол. После чего уже москвичи, у которых по сравнению с первой четвертью на паркете играла совсем другая пятерка, набрали 12 очков подряд, шесть из которых пришлись на долю Хряпы. На большой перерыв хозяева ушли с преимуществом «+7».
ЗАСУХА ПОСЛЕ БЕНЕФИСА
При всей напряженности матча в первую половину, ему не хватало главного действующего лица. Что с одной, что с другой стороны. Лидеры «Басконии» вторую игру подряд находились в режиме жесткой экономии кислорода, поступающего к ним через защитные кордоны ЦСКА, а у армейцев набранными очками отметились все выходившие на площадку. Словом, вместо классического
Дело в третьей четверти исправил Теодосич, устроивший бенефис. Серб набрал за 10 минут 13 очков, 11 из которых — подряд, и еще трижды ассистировал партнерам. Благодаря этому ЦСКА только наращивал преимущество, к концу отрезка достигшее 17 очков. Но две «трешки» позволили «Басконии» чуть выдохнуть перед последним перерывом.
Но все равно преимущество армейцев осталось двузначным — 69:58, и гостям предстояло попытаться в очередной раз совершить подвиг. Получалось у них на первых порах плохо — во многом потому, что соперники в заключительной четверти включили режим «супер защита» и принялись коллекционировать подборы, перехваты и фолы, а также промахиваться, промахиваться, промахиваться. Игра стала невероятно вязкой. За шесть с лишним минут команды забили всего два броска с игры и на двоих набрали 13 очков. Поэтому когда Бобуа вдруг забил «трешку», Итудис тут же взял
Но гости продолжали натиск, тогда как у ЦСКА досрочно отправился отдыхать нахватавший фолов Де Коло. И это вновь вылилось в нервную концовку. Собрав пару подборов на чужом щите, они сократили разницу в счете до трех очков, а затем и до минимума — за 30 секунд до сирены. Все вновь решалось на последних секундах. У
Третий и, если потребуется, четвертый матч серии будут сыграны в Витории 20 и 27 апреля.
Антон БАБОШИН
из Москвы.
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