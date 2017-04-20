Хорошего вам настроения. ЦСКА вновь сильнее «Басконии»

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ЦСКА — БАСКОНИЯ — 84:82 (21:20, 19:15, 29:23, 15:24)

20 апреля. Москва. «Мегаспорт».

Ц: Теодосич (16 + 8 передач), Де Коло (10), Хайнс (10)

Б: Бьебуа (21), Будингер (12), Тилли (10 + 9 подборов)

Счет в серии: 2−0.

Шутки кончились — в Евролиге пришел черед серьезных матчей. Тех самых, что берутся не только мастерством — порой даже его вкупе с правильным настроем мало, чтобы разгадать ребус под названием плей-офф. В решающие моменты здесь не обойтись без толики удачи, и совершенно точно необходимо показывать характер — забивать невероятные мячи, снимать подборы вместе с руками соперников и блокировать неблокируемое. ЦСКА, думается, уже успел оценить это в первом матче серии с «Басконией».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Beaubois from <a href="https://twitter.com/Baskonia">@Baskonia</a> to tie the game w/ 12 seconds left!<a href="https://twitter.com/hashtag/7DAYSMagicMoment?src=hash">#7DAYSMagicMoment</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CSKBKN?src=hash">#CSKBKN</a> <a href="https://t.co/YoTsUg4Hpm">pic.twitter.com/YoTsUg4Hpm</a></p>— EuroLeague (@EuroLeague) <a href="https://twitter.com/EuroLeague/status/855137264334143488">20 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

УСВОЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Во вторник армейцы, которые большую часть матча смотрелись лучше оппонентов, дважды уходили в отрыв на 10 и больше очков, и оба раза гости с Пиренеев нагоняли. Победу красно-синим пришлось вырывать в прямом смысле слова на последних секундах. Благо их лидеры Теодосич и Де Коло не дрогнули.

Впрочем, обе команды могли по-своему быть довольны исходом стартовой игры. ЦСКА выиграл, что от него и требовалось, а «Баскония», прошлой осенью проигравшая здесь почти 30 очков, дала бой и почувствовала, что может надеяться на положительный для себя исход второй встречи. В которой просто побороться уже недостаточно. Теперь уже от результата, а не от процесса, зависело, кто поедет в Страну Басков в хорошем настроении.

Димитрис Итудис не стал вносить поправки в стартовый состав, а вот его коллега Алонсо Сито, памятуя о неудачном начале, оставил в резерве «больших» Диопа и Тилли, место которых заняли Фойгтманн и Шенгелия. И на сей раз гости начали более агрессивно, по традиции захватив контроль над щитами, и половину начальной 10-минутки вели в счете. Армейцы ответили на это рывком 6:0, который завершился быстрым отрывом три в ноль и данком Курбанова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Thrilling finish as <a href="https://twitter.com/cskabasket">@cskabasket</a> defeats <a href="https://twitter.com/Baskonia">@Baskonia</a> by only 2p behind <a href="https://twitter.com/MilosTeodosic4">@MilosTeodosic4</a>'s 16p,8a, <a href="https://twitter.com/NandoDeColo">@NandoDeColo</a>'s 10p,3a & <a href="https://twitter.com/SirHines">@SirHines</a>'s 10p,3r. <a href="https://t.co/2TePx16ahN">pic.twitter.com/2TePx16ahN</a></p>— EuroLeague (@EuroLeague) <a href="https://twitter.com/EuroLeague/status/855134785160785920">20 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

При этом все понимали, что главные события в матче еще впереди — так, оба тренера поначалу не усердствовали с заменами. Настолько, что у армейцев почти не играл герой первого матча Теодосич. Зато во второй четверти он вышел, и как ни в чем не бывало принялся раздавать фирменные пасы — для начала вывел Хиггинса на точный дальний бросок, затем очень красиво нашел под кольцом Огастина.

После этого ЦСКА, как и двумя днями ранее, забуксовал в середине второй 10-минутки, промазав шесть бросков подряд и дав испанцам выйти вперед на пять очков. Но этот порыв был сбит не без участия самой «Басконии» — Тилли заработал умышленный фол. После чего уже москвичи, у которых по сравнению с первой четвертью на паркете играла совсем другая пятерка, набрали 12 очков подряд, шесть из которых пришлись на долю Хряпы. На большой перерыв хозяева ушли с преимуществом «+7».

ЗАСУХА ПОСЛЕ БЕНЕФИСА

При всей напряженности матча в первую половину, ему не хватало главного действующего лица. Что с одной, что с другой стороны. Лидеры «Басконии» вторую игру подряд находились в режиме жесткой экономии кислорода, поступающего к ним через защитные кордоны ЦСКА, а у армейцев набранными очками отметились все выходившие на площадку. Словом, вместо классического экшн-фильма — какая-то многофигурная композиция.

Дело в третьей четверти исправил Теодосич, устроивший бенефис. Серб набрал за 10 минут 13 очков, 11 из которых — подряд, и еще трижды ассистировал партнерам. Благодаря этому ЦСКА только наращивал преимущество, к концу отрезка достигшее 17 очков. Но две «трешки» позволили «Басконии» чуть выдохнуть перед последним перерывом.

Но все равно преимущество армейцев осталось двузначным — 69:58, и гостям предстояло попытаться в очередной раз совершить подвиг. Получалось у них на первых порах плохо — во многом потому, что соперники в заключительной четверти включили режим «супер защита» и принялись коллекционировать подборы, перехваты и фолы, а также промахиваться, промахиваться, промахиваться. Игра стала невероятно вязкой. За шесть с лишним минут команды забили всего два броска с игры и на двоих набрали 13 очков. Поэтому когда Бобуа вдруг забил «трешку», Итудис тут же взял тайм-аут.

Но гости продолжали натиск, тогда как у ЦСКА досрочно отправился отдыхать нахватавший фолов Де Коло. И это вновь вылилось в нервную концовку. Собрав пару подборов на чужом щите, они сократили разницу в счете до трех очков, а затем и до минимума — за 30 секунд до сирены. Все вновь решалось на последних секундах. У красно-синих игру на себя взял Джексон — и забил. Ответ «Басконии» был решительным и резким — дальний бросок Бобуа. Последняя атака завершилась промахом Теодосича и подбором Хайнса с фолом за 1,1 секунды до конца. Американец проявил невероятное хладнокровие — и реализовал оба штрафных. Есть вторая победа ЦСКА!

Третий и, если потребуется, четвертый матч серии будут сыграны в Витории 20 и 27 апреля.

Антон БАБОШИН

из Москвы.