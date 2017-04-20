«Фенербахче» повторно обыграл «Пао» в четвертьфинальной серии Евролиги

В течение всего матча команды показывали равную игру. Почти за пять минут до конца хозяева опережали гостей на 1 очко, но турки совершили рывок 7:0, который вывел их вперёд. «Пао» сократил отставание до 1 очка, но в самой концовке «Фенербахче» сумели добить хозяев с помощью четырёх штрафных бросков.

Самым результативным в составе триумфаторов стал Богдан Богданович, который набрал 25 очков, а также прибавил к ним 8 подборов и 6 передач.