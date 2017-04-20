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20 апреля 2017, 22:44 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

ЦСКА обыграл «Басконию» во втором матче четвертьфинала Евролиги

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский ЦСКА одержал победу над испанской «Басконией» во втором матче ¼ финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 84:82.

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© ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком в составе армейцев стал разыгрывающий Милош Теодосич, набравший 16 очков.

Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 25 апреля в Испании.
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