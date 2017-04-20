ЦСКА обыграл «Басконию» во втором матче четвертьфинала Евролиги

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Перед баскетболистами московского ЦСКА стоит непростая миссия по выходу в «Финал четырех» Евролиги, которую они должны выполнить в следующем матче с испанской «Басконией». Об этом журналистам сообщил главный тренер столичной команды Димитрис Итудис.