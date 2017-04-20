Ясикявичус может стать главным тренером «Маккаби»
Главный тренер литовского «Жальгириса» Шарунас Ясикявичус вскоре может сменить место работы.
В услугах 41-летнего специалиста заинтересовано руководство
Ясикявичусу может быть предложен контракт по схеме 2+1. Сам литовец намерен дать ответ «Маккаби» только после завершения сезона.
В течении сезона израильский клуб уже делал перестановки на тренерском мостике команды, доверив должность главного тренера Айнарсу Багатскису. Тем не менее, эти меры не помогли
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