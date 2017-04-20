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20 апреля 2017, 22:29 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ясикявичус может стать главным тренером «Маккаби»

Главный тренер литовского «Жальгириса» Шарунас Ясикявичус вскоре может сменить место работы.

В услугах 41-летнего специалиста заинтересовано руководство тель-авивского «Маккаби», об этом сообщает израильский журналист Рой Гладстоун посредством своей страницы в «Твиттер».

Ясикявичусу может быть предложен контракт по схеме 2+1. Сам литовец намерен дать ответ «Маккаби» только после завершения сезона.

В течении сезона израильский клуб уже делал перестановки на тренерском мостике команды, доверив должность главного тренера Айнарсу Багатскису. Тем не менее, эти меры не помогли тель-авивцам добиться выхода в плей-офф Евролиги.
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