Ясикявичус может стать главным тренером «Маккаби»

В услугах 41-летнего специалиста заинтересовано руководство тель-авивского «Маккаби», об этом сообщает израильский журналист Рой Гладстоун посредством своей страницы в «Твиттер».

Ясикявичусу может быть предложен контракт по схеме 2+1. Сам литовец намерен дать ответ «Маккаби» только после завершения сезона.