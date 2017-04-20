«Во второй игре с басками ЦСКА надо быть еще внимательнее с Ларкиным»

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В первом матче плей-офф Евролиги-2016/17 ЦСКА на домашней площадке взял верх над испанской «Басконией» (98:90), сломив сопротивление испанского клуба на последних минутах матча. Армейцы уверенно контролировали ход игры на протяжении 30 минут, однако позволили подопечным Сито Алонсо совершить камбэк в заключительной четверти.

Рывок басков (15:4) стал настоящей неожиданностью, поэтому в дело пришлось вмешаться лидерам ЦСКА — Милошу Теодосичу и Нандо де Коло. Сербский защитник забросил свой фирменный трехочковый, а француз забил в излюбленном проходе. В ответных атаках ведущие игроки «Басконии» Торнике Шенгелия и Родриго Бобуа смазали свои броски и позволили москвичам открыть счет в серии.

По мнению разыгрывающего ЦСКА Аарона Джексона, во втором матче серии армейцам будет необходимо сохранить концентрацию на протяжении всего матча.

— В последней четверти мы потеряли концентрацию и предоставили Шейну Ларкину возможность сделать много открытых бросков, — отметил в беседе с «Известиями» Аарон Джексон. — Во второй игре необходимо избежать таких моментов и действовать еще более собранно, быть еще внимательнее. Особенно с Ларкиным. Если он поймает свою игру, его очень сложно остановить. Мы обязательно пересмотрим первый матч и сделаем правильные выводы. В Виторию (испанский город Витория-Гастейс, где пройдут ответные матчи серии. — «Известия») мы хотим отправиться с заделом в две победы.

За время матча армейцы заставили баскетболистов «Басконии» совершить 20 потерь, а также выиграли борьбу под щитами (27−25) у более высокорослых басков.

— Наши «большие» показали качественную игру, — продолжил Аарон Джексон. — Хайнс, Огастин, Воронцевич, Курбанов и Антонов внесли большой вклад в нашу победу. Для Семена это первый плей-офф, но действовал он очень уверенно.

Форвард сборной России Семен Антонов в летнее межсезонье перешел в ЦСКА из «Нижнего Новгорода» и постепенно осваивается в новой команде. В игре с «Басконией» он провел на площадке чуть больше десяти минут, набрав пять очков и два подбора.

— Приятно, что смог помочь команде, но самое главное — мы ведем в серии, — рассказал Семен Антонов. — Спасибо болельщикам, что пришли поддержать нас в такой ответственной игре. Теперь надо отдохнуть и начинать готовиться к следующему матчу. Удивила ли нас «Баскония»? Нет, они играли так же, как и в регулярном сезоне: игра Ларкина «один в один», подборы в нападении, игра Шенгелии в «пост-ап» (игра спиной с «вдавливанием» соперника под кольцо. — «Известия»). В первой половине мы контролировали подбор в нападении, но во второй немного сбавили в этом компоненте. За счет вторых атак Ларкин и набрал практически все свои очки. Надо исключить этот момент, и тогда всё будет отлично. «Баскония» — крепкая команда, но мы должны сломить их сопротивление.

Первую игру серии плей-офф посетило около 7 тыс. болельщиков (арена «Мегаспорт» вмещает 12 тыс. человек). Эта ситуация очень расстроила наставника ЦСКА Димитриса Итудиса.

— Обидно, что на матч пришло всего 7 тыс. болельщиков, — заявил на пресс-конференции Димитрис Итудис. — Прошу журналистов спросить их напрямую: чего болельщики хотят от команды? Мы чемпионы Европы, показываем отличный баскетбол, бьемся, выходим в плей-офф с преимуществом домашней площадки, выигрываем «регулярку» в Единой лиге ВТБ. А наши болельщики, получается, только сидят на диване и критикуют, вместо того чтобы прийти сюда и поддержать нас. Мы играем на ОАКА (домашняя арена «Панатинаикоса») — приходят 20 тыс. Мы едем в Виторию — еще 20 тыс. Едем в Стамбул — играем под давлением. Играем против «Олимпиакоса» — снова давление. Не понимаю, что происходит. В то же время я хочу поздравить и поблагодарить тех болельщиков, что пришли, — они поддерживали нас с энтузиазмом.