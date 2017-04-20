«Во второй игре с басками ЦСКА надо быть еще внимательнее с Ларкиным»
Эксперты «Известий» Аарон Джексон и Семен Антонов — о старте
плей-офф баскетбольной Евролиги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В первом матче
Рывок басков (15:4) стал настоящей неожиданностью, поэтому в дело пришлось вмешаться лидерам ЦСКА — Милошу Теодосичу и Нандо де Коло. Сербский защитник забросил свой фирменный трехочковый, а француз забил в излюбленном проходе. В ответных атаках ведущие игроки «Басконии» Торнике Шенгелия и Родриго Бобуа смазали свои броски и позволили москвичам открыть счет в серии.
По мнению разыгрывающего ЦСКА Аарона Джексона, во втором матче серии армейцам будет необходимо сохранить концентрацию на протяжении всего матча.
— В последней четверти мы потеряли концентрацию и предоставили Шейну Ларкину возможность сделать много открытых бросков, — отметил в беседе с «Известиями» Аарон Джексон. — Во второй игре необходимо избежать таких моментов и действовать еще более собранно, быть еще внимательнее. Особенно с Ларкиным. Если он поймает свою игру, его очень сложно остановить. Мы обязательно пересмотрим первый матч и сделаем правильные выводы. В Виторию (испанский город
За время матча армейцы заставили баскетболистов «Басконии» совершить 20 потерь, а также выиграли борьбу под щитами (27−25) у более высокорослых басков.
— Наши «большие» показали качественную игру, — продолжил Аарон Джексон. — Хайнс, Огастин, Воронцевич, Курбанов и Антонов внесли большой вклад в нашу победу. Для Семена это первый
Форвард сборной России Семен Антонов в летнее межсезонье перешел в ЦСКА из «Нижнего Новгорода» и постепенно осваивается в новой команде. В игре с «Басконией» он провел на площадке чуть больше десяти минут, набрав пять очков и два подбора.
— Приятно, что смог помочь команде, но самое главное — мы ведем в серии, — рассказал Семен Антонов. — Спасибо болельщикам, что пришли поддержать нас в такой ответственной игре. Теперь надо отдохнуть и начинать готовиться к следующему матчу. Удивила ли нас «Баскония»? Нет, они играли так же, как и в регулярном сезоне: игра Ларкина «один в один», подборы в нападении, игра Шенгелии в «пост-ап» (игра спиной с «вдавливанием» соперника под кольцо. — «Известия»). В первой половине мы контролировали подбор в нападении, но во второй немного сбавили в этом компоненте. За счет вторых атак Ларкин и набрал практически все свои очки. Надо исключить этот момент, и тогда всё будет отлично. «Баскония» — крепкая команда, но мы должны сломить их сопротивление.
Первую игру серии
— Обидно, что на матч пришло всего 7 тыс. болельщиков, — заявил на
Второй матч серии, длящейся до трех побед, состоится 20 апреля в Москве. Затем команды переедут в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter