«Реал» победил «Дарюшафаку» в первом матче серии плей-офф Евролиги
МОСКВА, 20 апр —
Р-Спорт. Мадридский «Реал» победил турецкую «Дарюшафаку» в первом матче серии плей-офф баскетбольной Евролиги.
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 83:75 (16:24, 20:13, 25:16, 22:22) в пользу «Реала». В составе победителей 23 очка набрал Серхио Льюль, у проигравших 21 очко на счету Брэда Ванамакера.
Второй матч серии до трех побед состоится 21 апреля в Мадриде.
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