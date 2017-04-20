«Реал» победил «Дарюшафаку» в первом матче серии плей-офф Евролиги

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 83:75 (16:24, 20:13, 25:16, 22:22) в пользу «Реала». В составе победителей 23 очка набрал Серхио Льюль, у проигравших 21 очко на счету Брэда Ванамакера.

Второй матч серии до трех побед состоится 21 апреля в Мадриде.