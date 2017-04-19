«Олимпиакос» обыграл «Анадолу Эфес» в первом матче четвертьфинала Евролиги
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Греческий «Олимпиакос» одержал победу над турецким «Анадолу Эфес» в первом матче ¼ финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Греции и завершилась со счетом 87:72.
Самым результативным игроком встречи стал форвард турецкой команды Тайлер Ханикатт, набравший 17 очков.
Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу «Олимпиакоса». Следующий матч серии пройдет 21 апреля в Греции.
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