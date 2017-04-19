Ответ Итудису. Почему на матче ЦСКА не было аншлага?

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В первой игре четвертьфинала Евролиги ЦСКА ожидаемо справился с «Басконией». Матч, проходивший в Москве, получился шикарным — зрелищным и держащим в напряжении до последних секунд. Вот только зрителям он оказался не очень интересен. Арена «Мегаспорт» вмещает 12 500 болельщиков, а вчерашнюю игру посетило 6986 человек.

После матча главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис сокрушался и спрашивал у болельщиков, что же им ещё нужно. Действительно, почему же болельщики не заполняют арену до отказа, когда играет самый титулованный клуб страны, да ещё и в Евролиге? «Чемпионат» решил разобраться в этом вопросе и пообщался с начальником отдела продаж ЦСКА Максимом Садовниковым.

— Согласны со словами Димитриса Итудиса, что у ЦСКА низкая посещаемость?

— Посещаемость не совсем уж низкая. Надо понимать, что мы играем только второй сезон на арене «Мегаспорт». До этого в Евролиге мы принимали гостей на пятитысячном домашнем стадионе и не всегда могли собрать и его. Поэтому аншлаги у нас не на каждом матче турнира.

— Значит, показатели растут?

— Однозначно можно сказать, что с переездом в «Мегаспорт» наша средняя посещаемость выросла. Она растёт ежесезонно.

— Какие показатели были в сезоне-2015/16?

— По сравнению с прошлым сезоном наша средняя посещаемость выросла примерно на 1000 человек. Для любой коммерческой структуры, которая пытается зарабатывать, быстро увеличить клиентскую базу больше, чем в два раза, довольно сложно. Это поступательное движение, которое у нас есть. Мы растём, но сложно сделать резкий скачок.

— «Мегаспорт» пока слишком большая арена для ЦСКА?

— Арена большая — на 12 500 зрителей. Москва не является баскетбольной столицей. Она перенасыщена различными спортивными мероприятиями — футболом, хоккеем и другими видами спорта. Увы, баскетбол здесь — не спорт номер один. Поэтому постепенный рост аудитории — это хорошо. Конечно, хочется большего.

— Полную арену ЦСКА собирал в этом году?

— Возможно, в нынешней ситуации для нас эта арена слишком велика, и было бы оптимально играть в 10-тысячном зале. У нас в этом сезоне уже было несколько матчей, где мы практически достигли «солд-аута». Приезжали «Реал» и «Барселона». Даже на матч с «Олимпиакосом», который с точки зрения турнирной таблицы уже ничего не значил, пришло очень много людей.

— Болельщики, значит, просто не знают «Басконию»?

— Москва любит бренды. Название «Басконии» ежегодно меняется: то «ТАУ Керамика», «Каха Кабораль» или, например, «Лабораль Кутча». Для людей, которые не очень следят за баскетболом, может ни о чём не сказать название «Баскония». А ведь она в прошлом году была участником «Финала четырёх».

— ЦСКА пытался объяснить болельщикам, что «Баскония» — это сильная команда?

— Мы через все наши каналы старались рассказать об этом, но для общей массы «Баскония» — это непривлекательная вывеска. Люди с удовольствием придут на «Барселону», которая в этом сезоне очень слаба. Бренд «Барселоны» и «Реала» манит даже тех, кто баскетбол смотрит раз в год. Это специфика Москвы — люди выбирают, на что им сходить.

— Собирать полный «Мегаспорт» весь сезон для ЦСКА реальная задача?

— Полные залы мотивируют команду и руководство, да и радуют самих болельщиков. Но это постепенный процесс. Он идёт, и мы надеемся, что через несколько сезонов мы сможем собирать полные залы. По крайней мере, таков план на несколько лет.

— То есть на 2019 год задача постоянно собирать аншлаги?

— Задача — каждый год продавать больше. Чтобы заинтересовать новую аудиторию, мы используем различные промо-акции. Например, у нас есть «армейский тест-драйв». Люди могут первый раз прийти бесплатно, и дальше мы можем надеяться, что они придут снова. Мы получаем их контакты и приглашаем персонально, отправляем информацию. Мы хотим, чтобы основной массой людей, которые приходят на баскетбол, были зрители, которые платят за свои билеты.

— Значит, заполнить зал не главная задача?

— Нужно постепенно уменьшить количество пригласительных билетов, приглашать школьников из ДЮСШ посмотреть наши матчи. Помимо посещаемости у нас вырос и уровень продаж билетов. Да, Евролига в новом формате стала интереснее. Но при этом количество домашних матчей увеличилось, и у зрителя появился выбор — на какой матч пойти. У нас были три домашние игры в месяц. Если зритель идёт со всей семьёй, это большая финансовая нагрузка, которую не каждый может себе позволить. Новый формат турнира даёт нам много информации для анализа — как улучшить работу на следующий сезон и сделать так, чтобы люди к нам больше ходили. Будет корректировка, чтобы баскетбол был более доступным.