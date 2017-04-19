Теодосич вышел на третье место среди самых результативных игроков Евролиги
Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич, набрав 22 очка в первом матче
плей-офф Евролиги с «Басконией», довёл их общее количество в турнире за карьеру до 2748 (11,8 в среднем за игру).
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Таким образом, он обогнал Маркуса Брауна, также выступавшего за «армейцев», и вышел на третье место по результативности в истории Евролиги. Теперь впереди Теодосича остаются только защитник «Олимпиакоса» Василис Спанулис (3292 очка) и атакующий защитник «Барселоны» Хуан Карлос Наварро (4000).
Встреча закончилась домашней победой ЦСКА со счётом 98:90.
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