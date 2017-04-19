Фанаты: Складывается такое впечатление, что ЦСКА болельщики просто не нужны

Возможно вы не знали, но вчера московский баскетбольный клуб ЦСКА в четвертьфинале Евролиги играл с испанской «Басконией». Не без труда, но армейцы смогли обыграть гостей со счетом 98:90. За этим с трибун наблюдало примерно семь тысяч человек, что вызвало приступ возмущения со стороны главного тренера красно-синих река Димитриса Итудиса.

— Я не понимаю, почему на трибунах было всего семь тысяч человек. Мы играем в лучшем турнире. Спросите у фанатов, чего они хотят от нашей команды? Мы — лучшая команда Европы, всегда сражаемся до конца, бьемся и выкладываемся. Мы первыми обеспечили себе преимущество домашней площадки. Что еще нужно болельщикам? Спросите у них! Спросите! Неужели в городе с населением 16 млн человек у команды всего семь тысяч болельщиков? К сожалению, многие остаются на диване и критикуют игроков, вместо того чтобы прийти на арену и поддержать любимый клуб. Почему мы приезжаем в Грецию, Испанию или Турцию — и нас встречают 20 тысяч враждебно настроенных зрителей, а в Москве сталкиваемся с полупустым залом? Донесите эти слова до всех настоящих болельщиков ЦСКА! — негодовал наставник ЦСКА после матча.

Мы не стали сами выдумывать ответы и пытать объяснить греческому специалисту, почему в Москве людям не до баскетбола. Вместо этого мы просто зашли на форум болельщиков на официальном сайте ЦСКА. Люди сами ответили на вопросы тренера. Остается надеяться, что руководство баскетбольного клуба тоже читает сообщения пользователей и наматывает их мнение.

sunesta: Баскетбол в Москве действительно плохо рекламируется… Ни одного билборда, «наружки» нет совсем, с «административным ресурсом» ЦСКА можно, наверное, относительно недорого рекламные поверхности получать… Особенно там, где народ играет (Территория Мяча, десятки точек ЛБА, АСБ и проч. — плакаты, постеры, флаеры).

Юльч: Метро откроют, будет больше людей.

Гео: Слушайте, я на игру с «Олимпиакосом» приехал в 19−40, в 19−50 я был на своем месте в зале. Правда без камеры хранения… Здесь согласен, очередь там дикая была.

zarazzka: Короче, для привлечения болельщиков в зал надо хоть что-то делать! Вчера на игру пришли только искренние болельщики, которые «держат руку на пульсе» и знают расписание игр и вообще следят за процессом. Ну привели еще друзей-единомышленников. Все. К такому матчу — ни анонса на ТВ, ни какой-либо активности в соцсетях — НИ-ЧЕ-ГО сделано не было. Кто наверняка расписание не знал — на фоне пасхальных праздников — мог вполне пропустить дату игры, ибо «не в курсе». Скажете, что настоящий болельщик должен все знать? Логично, но сколько их таких? Складывается такое впечатление, что ЦСКА болельщики просто не нужны. Только Итудису и игрокам, а остальным «до лампочки». Те, кто пришли вчера — молодцы и красавцы, огромное спасибо всем! Понимающий активный зал, многие в атрибутике — сердце не нарадовалось! Здорово, что у баскетбольного ЦСКА есть в Москве точно +/- 7000 истинных болельщиков, но грустно, что это 0,04% от официального числа жителей города.

nika: К вопросу о малой посещаемости… Болеем за баскетбольный ЦСКА не так давно (2 года). В основном по телевизору. 7 апреля (ЦСКА — «Олимпиакос») решили наконец посмотреть в живую. Все помнят этот день? Дождь лил весь день как из ведра. Естественно, пришли с зонтиками. Зонтики заставили сдать в камеру хранения. После игры мы стояли за ними 45 минут!!! Хорошо, что не под дождем. Дочь простудилась и заболела. Если вы хотите, чтобы люди ходили, то не надо так по хамски к ним относиться. И еще я считаю, что билеты надо продавать не только в кассе ЦСКА: нам положены скидки, а со скидкой можно купить только в кассе, а мне ехать с другого конца Москвы.

Тимур: Согласен, ожидать аншлага было сложно. Кому-то дорого, кому-то неудобно, кто-то просто лентяй. Кто пришел считаю болели на твердую четверку. Это почти максимум в московских матчах.