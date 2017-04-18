Русские горки. ЦСКА не без труда победил «Басконию»

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ЦСКА — БАСКОНИЯ — 98:90 (26:19, 18:21, 28:22, 26:28)

Ц: Теодосич (22), Де Коло (17), Хиггинс (12).

Б: Ларкин (17), Бобуа (13), Фойтманн (12 + 8 подборов), Ханга (12), Шенгелия (12).

В главном клубном турнире Старого Света пришло время решающих матчей. Евролига прошлым летом заметно обновила формат, и это, как сказал за пару дней до старта плей-офф президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ», сделало нынешний сезон самым непредсказуемым в истории турнира. 16 команд впервые сыграли полноценный регулярный чемпионат в два круга, по итогам которого места в играх на выбывание получили только восемь лучших.

Армейцы, начавшие текущий розыгрыш в роли действующих чемпионов, «гладкий» сезон завершили вторыми, получили преимущество своей площадки и четвертьфинальную серию начинают двумя домашними играми.

БАСКИ И БАСКЕТБОЛ

Соперник ЦСКА достался действительно непростой — испанская «Баскония». Те, кому это название ничего не говорит, пусть вспомнят прежние названия команды из Витории, которых она за последние годы сменила полдесятка — «Таугрес», «Тау Керамика», «Каха Лабораль» и «Лабораль Кутча».

Назвать этот клуб «крепким середняком» язык не повернется. «Баскония», как накануне отметил Андрей Воронцевич — «команда-боец, сражающаяся за каждый отскок и каждое владение мячом». Занимающая второе среди всех участников Евролиги место по количеству подборов. Обладающая мощным составом — многие лидеры этой команды имеют опыт игры в НБА. Словом, это очень слаженный и боевитый коллектив, с которым все время нужно быть начеку. Положишь «Басконии» в рот палец — она в полном соответствии с пословицей и с видимым удовольствием откусит руку по локоть.

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ИГРА ПО СИНУСОИДЕ

Но поначалу проявить свои бойцовские качества гостям возможности не предоставлялось. Видно были, что армейцы здорово готовились к матчу и изучали сильные и слабые стороны «Басконии». ЦСКА навязал оппонентам борьбу на их щите и постоянным давлением вынуждал испанскую команду ошибаться.

Наглухо оказался закрыт основной разыгрывающий басков Ларкин, ничем не могли проявить себя грозные форварды Тилли и Бадинджер. Вскоре они обнаружили себя в глухом запасе — к большому перерыву эта лихая троица в сумме не набрала ни одного очка. В целом, преимущество красно-синих не вызывало сомнений.

Но во второй 10-минутке ситуация изменилась, причем как-то незаметно. Штаб «Басконии» стал давать больше игрового времени тем, кто начинал встречу в резерве, и это в определенной мере стало для ЦСКА сюрпризом. Гости начали показывать свой знаменитый бойцовский характер, а руководил этим процессом снайпер Бобуа — француз первым из всех находящихся на площадке перевалил рубеж в 10 набранных очков.

У ЦСКА наоборот сбился прицел — в середине четверти хозяева смазали семь бросков подряд и позволили соперникам совершить рывок — 8:0. Когда до большого перерыва оставалось чуть менее четырех минут, «треха» Бобуа впервые в матче вывела «Басконию» вперед. Итудис тут же взял тайм-аут — игра становилась слишком нервной. После этого на площадке начались качели.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">2015-16 Best Defender <a href="https://twitter.com/SirHines">@SirHines</a> with a huge block & Fridzon finishes the action with the ?<a href="https://twitter.com/hashtag/7DAYSMagicMoment?src=hash">#7DAYSMagicMoment</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CSKBKN?src=hash">#CSKBKN</a> <a href="https://t.co/tcvU1OzAxS">pic.twitter.com/tcvU1OzAxS</a></p>— EuroLeague (@EuroLeague) <a href="https://twitter.com/EuroLeague/status/854388436760965120">18 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПРОБУЖДЕНИЕ ЛАРКИНА

Пауза пошла на пользу хозяевам — после нее армейцы достаточно быстро восстановили контроль над игрой, и в третьей четверти не дали болельщикам поводов переживать. Испанцы по-прежнему не имели привычного преимущества на щитах, что не позволяло им сокращать разрыв. Вожаки со скамейки подустали, ЦСКА же методично набирал очки.

Впрочем, еще далеко не все было кончено. В начале заключительной четверти в самый неподходящий момент проснулся Ларкин, забивший две «трехи» подряд. Но это было только начало — еще одно дальнее попадание Ханги и два — того же Ларкина выровняли игру к середине отрезка. К такому армейцы, похоже, были не вполне готовы.

«Басконии» удалось вывести соперника из равновесия, и последние минуты вышли невероятно нервными. Ларкин, забив с фолом, снова вывел гостей вперед. Армейцы ответили тактическими фолами, а в атаке свое слово вновь сказал Теодосич — он забил два штрафных и тут же попал издали. «Баскония» дрогнула. Де Коло увеличил преимущество армейцев до трех очков, а в одной из последних атак гостей он же грамотно подставился под соперника и забил два штрафных. Финал, успех в котором ЦСКА добыли его лидеры.

Антон БАБОШИН

из Москвы.