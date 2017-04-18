Русские горки. ЦСКА не без труда победил «Басконию»
Армейцы успешно начали
плей-офф Евролиги.
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ЦСКА — БАСКОНИЯ — 98:90 (26:19, 18:21, 28:22, 26:28)
Ц: Теодосич (22), Де Коло (17), Хиггинс (12).
Б: Ларкин (17), Бобуа (13), Фойтманн (12 + 8 подборов), Ханга (12), Шенгелия (12).
В главном клубном турнире Старого Света пришло время решающих матчей. Евролига прошлым летом заметно обновила формат, и это, как сказал за пару дней до старта
Армейцы, начавшие текущий розыгрыш в роли действующих чемпионов, «гладкий» сезон завершили вторыми, получили преимущество своей площадки и четвертьфинальную серию начинают двумя домашними играми.
БАСКИ И БАСКЕТБОЛ
Соперник ЦСКА достался действительно непростой — испанская «Баскония». Те, кому это название ничего не говорит, пусть вспомнят прежние названия команды из Витории, которых она за последние годы сменила полдесятка — «Таугрес», «Тау Керамика», «Каха Лабораль» и «Лабораль Кутча».
Назвать этот клуб «крепким середняком» язык не повернется. «Баскония», как накануне отметил Андрей Воронцевич — «команда-боец, сражающаяся за каждый отскок и каждое владение мячом». Занимающая второе среди всех участников Евролиги место по количеству подборов. Обладающая мощным составом — многие лидеры этой команды имеют опыт игры в НБА. Словом, это очень слаженный и боевитый коллектив, с которым все время нужно быть начеку. Положишь «Басконии» в рот палец — она в полном соответствии с пословицей и с видимым удовольствием откусит руку по локоть.
ИГРА ПО СИНУСОИДЕ
Но поначалу проявить свои бойцовские качества гостям возможности не предоставлялось. Видно были, что армейцы здорово готовились к матчу и изучали сильные и слабые стороны «Басконии». ЦСКА навязал оппонентам борьбу на их щите и постоянным давлением вынуждал испанскую команду ошибаться.
Наглухо оказался закрыт основной разыгрывающий басков Ларкин, ничем не могли проявить себя грозные форварды Тилли и Бадинджер. Вскоре они обнаружили себя в глухом запасе — к большому перерыву эта лихая троица в сумме не набрала ни одного очка. В целом, преимущество
Но во второй 10-минутке ситуация изменилась, причем
У ЦСКА наоборот сбился прицел — в середине четверти хозяева смазали семь бросков подряд и позволили соперникам совершить рывок — 8:0. Когда до большого перерыва оставалось чуть менее четырех минут, «треха» Бобуа впервые в матче вывела «Басконию» вперед. Итудис тут же взял
ПРОБУЖДЕНИЕ ЛАРКИНА
Пауза пошла на пользу хозяевам — после нее армейцы достаточно быстро восстановили контроль над игрой, и в третьей четверти не дали болельщикам поводов переживать. Испанцы
Впрочем, еще далеко не все было кончено. В начале заключительной четверти в самый неподходящий момент проснулся Ларкин, забивший две «трехи» подряд. Но это было только начало — еще одно дальнее попадание Ханги и два — того же Ларкина выровняли игру к середине отрезка. К такому армейцы, похоже, были не вполне готовы.
«Басконии» удалось вывести соперника из равновесия, и последние минуты вышли невероятно нервными. Ларкин, забив с фолом, снова вывел гостей вперед. Армейцы ответили тактическими фолами, а в атаке свое слово вновь сказал Теодосич — он забил два штрафных и тут же попал издали. «Баскония» дрогнула. Де Коло увеличил преимущество армейцев до трех очков, а в одной из последних атак гостей он же грамотно подставился под соперника и забил два штрафных. Финал, успех в котором ЦСКА добыли его лидеры.
Антон БАБОШИН
из Москвы.
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