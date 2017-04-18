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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29472428/
18 апреля 2017, 22:42 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Сергей Иванов: ЦСКА пойдет на пользу напряженная игра против «Басконии»

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА пойдет на пользу напряженный характер первого матча плей-офф Евролиги против «Басконии». Об этом ТАСС заявил Сергей Иванов.

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© ИТАР-ТАСС

Во вторник ЦСКА обыграл «Басконию» в первом матче плей-офф Евролиги со счетом 98:90. Следующая встреча пройдет в Москве в четверг. Серия идет до трех побед.

«Игра получилась очень упорной. Но это для ЦСКА даже хорошо, чтобы не расслаблялись», — сказал Иванов.
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