Сергей Иванов: ЦСКА пойдет на пользу напряженная игра против «Басконии»
МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА пойдет на пользу напряженный характер первого матча
плей-офф Евролиги против «Басконии». Об этом ТАСС заявил Сергей Иванов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во вторник ЦСКА обыграл «Басконию» в первом матче
«Игра получилась очень упорной. Но это для ЦСКА даже хорошо, чтобы не расслаблялись», — сказал Иванов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter