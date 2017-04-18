Сергей Иванов: ЦСКА пойдет на пользу напряженная игра против «Басконии»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник ЦСКА обыграл «Басконию» в первом матче плей-офф Евролиги со счетом 98:90. Следующая встреча пройдет в Москве в четверг. Серия идет до трех побед.

«Игра получилась очень упорной. Но это для ЦСКА даже хорошо, чтобы не расслаблялись», — сказал Иванов.