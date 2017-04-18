Блатт выступает за расширение Евролиги
Тренер турецкой «Дарушшафаки» Дэвид Блатт поделился своими мыслями относительно расширения Евролиги.
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«Я бы хотел видеть расширенную версию Евролиги. Хотелось бы увидеть здесь ещё несколько новых команд. Это очень привлекательный и конкурентный турнир, и ещё
Каким бы ни был формат турнира в следующем году, «Дарушшафака» должна в нём участвовать, мы доказали, что имеем право называть командой уровня Евролиги, — цитирует Блатта Eurohoops.
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