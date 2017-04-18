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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29472309/
18 апреля 2017, 22:30 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Блатт выступает за расширение Евролиги

Тренер турецкой «Дарушшафаки» Дэвид Блатт поделился своими мыслями относительно расширения Евролиги.

Тренер турецкой Дарушшафаки <span class=error>Дэвид</span> <span class=error>Блатт</span> поделился своими мыслями относительно расширения <span class=error>Евролиги</span>. Увеличить
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«Я бы хотел видеть расширенную версию Евролиги. Хотелось бы увидеть здесь ещё несколько новых команд. Это очень привлекательный и конкурентный турнир, и ещё две-три команды дадут болельщикам больше шансов увидеть растущий уровень баскетбола в Европе.

Каким бы ни был формат турнира в следующем году, «Дарушшафака» должна в нём участвовать, мы доказали, что имеем право называть командой уровня Евролиги, — цитирует Блатта Eurohoops.
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